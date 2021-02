Body wrapping, czyli owijanie ciała folią. Jakie przynosi korzyści dla urody?

Body wrapping, czyli stosowanie różnego rodzaju okładów na ciało to zabieg, który wspiera ujędrnianie skóry. Wykonuje się do przy użyciu bogatych, odżywczych kremów i owijaniu ciała folią.

Korzyści body wrappingu

Kiedy nakładasz na swoje ciało folię spożywczą, podnosisz temperaturę ciała, co pobudza mikrokrążenie krwi i uruchamia układ limfatyczny. Stąd body wrapping jest uznawany za skuteczną metodę walki z cellulitem. Pory skóry otwierają się, a wraz z potem wydalane są toksyny oraz nagromadzone zanieczyszczenia. Body wraps to też częsty sposób walki z cellulitem na udach, brzuchu i pośladkach. Dzieje się tak za sprawą działania odżywczych i ujędrniających kosmetyków. Często zawierają one kolagen lub elastynę, które ujędrniają skórę.

Czy body wraps pomaga schudnąć?

Chociaż okłady mogą sprawić, że skóra będzie przyjemna i gładka, pomysł zgubienia dzięki nim kilku centymetrów w talii lub udach wydaje się dyskusyjny. Po pierwsze, ciało lekko się odwadnia, a utrata wody może mylnie przypominać gubienie kilogramów. Po drugie składniki odżywcze kosmetyków szybciej wnikają w skórę i ją ujędrniają, przez co zmienia nieco swój kształt i jest bardziej sprężysta. Body wraps to metoda ujędrniająca, a nie spalająca tkankę tłuszczową.

