Spacer zamiast autobusu do pracy – jakie przynosi korzyści?

Kiedy biura zaczynają być otwierane ponownie, możesz rozważyć chodzenie do pracy jako sposób na zminimalizowanie czasu poświęcanego na transport publiczny. To także świetny sposób na zwiększenie liczby kroków i poprawę nastroju. Dlaczego warto rozważyć chodzenie do pracy, gdy tylko jest to możliwe?

Chociaż niektórzy ludzie mogą uważać, że jazda do pracy jest wygodniejsza i zajmuje mniej czasu, korzyści płynące z chodzenia do pracy mogą przeważyć wszelkie dostrzeżone niedogodności. Jeśli nie widzisz przeszkód, aby chodzenie do pracy stało się codziennym nawykiem, kilka potencjalnych korzyści zapewne utwierdzi cię w tej decyzji. Korzyści ze spacerowania Będziesz mniej siedzieć – siedząc w samochodzie lub metrze, a później przy biurku, zapewne odczujesz negatywny wpływ siedzącego stylu życia na twoje zdrowie. Badania pokazują, że długotrwałe siedzenie jest związane z otyłością i zwiększonym ryzykiem chorób serca i wysokiego ciśnienia krwi. Dobra wiadomość: wstawanie i poruszanie się może pomóc w przeciwdziałaniu szkodliwym skutkom siedzenia.

Skorzysta na tym środowisko – jeden samochód mniej na drodze jest nadal znaczącym sposobem na ograniczenie emisji dwutlenku węgla i zwalczanie zmian klimatu. Dodatkowo zaoszczędzisz pieniądze na benzynie. Wypróbuj alternatywny środek transportu przynajmniej raz w tygodniu. Jeśli odległość do pracy jest zbyt długa, rozważ transport publiczny lub tylko częściową trasę samochodem.

„Zaliczysz” ćwiczenia – jeśli masz trudności z dopasowaniem ćwiczeń do napiętego harmonogramu, chodzenie do pracy może pomóc. Nie tylko sprzyja utracie wagi, ale także pomaga budować mięśnie i poprawia wytrzymałość układu sercowo-naczyniowego. Kilkunastominutowy, codzienny marsz możesz śmiało potraktować jako trening lub rozgrzewkę przed wizytą na siłowni.

Dotlenisz mózg – badania zdrowia mózgu pokazują, że światło dzienne i ćwiczenia aerobowe poprawiają funkcje poznawcze, pomagając zapobiegać pogorszeniu funkcji poznawczych i powiązanym chorobom, takim jak choroba Alzheimera. Zachowanie ostrości w umyśle pomaga w miejscu pracy i poza nim.

Poczujesz się szczęśliwszy

Chodzenie może pomóc Ci poczuć się spokojnym, zmniejszyć stres i poprawić nastrój. Przeciwdziałaj więc stresorom w pracy (i życiu prywatnym) w produktywny sposób. Jeśli nie zależy ci tak bardzo na kondycji fizycznej, zwróć uwagę na zdrowie psychiczne. Aby jak najlepiej wykorzystać spacery do pracy, pamiętaj o tych trzech wskazówkach: Zaplanuj trasę – niekoniecznie musisz iść tą samą trasą, którą jedziesz. Boczne uliczki i ścieżki spacerowe są lepszą alternatywą dla ruchliwych ulic miasta, ponieważ są zwykle cichsze i bardziej przyjazne dla pieszych.

Wykonaj „próbę” – przetestuj kilka tras. To daje wyobrażenie o tym, ile czasu musisz poświęcić w jedną stronę. Na kilka pierwszych spacerów daj sobie dodatkowe 20 minut na wypadek, gdyby coś nie poszło zgodnie z oczekiwaniami.

Zainwestuj w dobrą parę butów, dzięki czemu będziesz mniej podatny na kontuzje. Plecak umożliwi równomierne rozłożenie ciężaru przedmiotów, przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowej pozycji chodzenia. Czytaj także:

