Czym różni się masa od składu ciała?

Myśląc o utracie wagi, należy pamiętać, że wchodzenie na wagę jest tylko jednym narzędziem dostępnym do śledzenia postępów. Wahanie masy ciała jest normalne z różnych powodów, w tym ilości wody, którą wypiłeś, równowagi elektrolitowej, poziomu stresu, hormonów, skutków ubocznych leków, pory dnia itp. Jednak wchodzenia na wagę i obserwacja ciała może pomóc określić, czy robisz postępy i zrzucasz kilogramy.

Masa ciała a skład ciała

Podczas gdy utrata masy ciała koncentruje się na utracie tkanki tłuszczowej i obserwowaniu liczby kilogramów, skład ciała odnosi się do zmian w stosunku tkanki tłuszczowej do mięśni. Polega na redukcji tkanki tłuszczowej przy jednoczesnym budowaniu mięśni. W ten sposób liczba na skali niekoniecznie musi się zmienić, ponieważ mięśnie ważą więcej niż tłuszcz.

W przeciwieństwie do masy ciała, skład ciała jest trudniejszy do zmierzenia i nie jest bezpośrednio związany z liczbą na wadze. Kulturysta może ważyć dużo ze względu na masę swoich mięśni, a ktoś z „niedowagą”, może faktycznie mieć właściwie sam tłuszcz w składzie ciała. Wagi bioelektryczne, suwmiarki tłuszczu z fałdami skórnymi, skany DEXA i ważenie hydrostatyczne (lub podwodne) to główne metody pomiaru składu ciała, ale mogą być drogie, trudne do uzyskania, a czasem niedokładne. Zamiast tego najłatwiejszym sposobem stwierdzenia, czy skutecznie budujesz mięśnie i tracisz tłuszcz, jest spojrzenie w lustro. Możesz zauważyć zmiany konturu i kształtu różnych części ciała i mięśni. Twoje ubrania również mogą zacząć układać się trochę inaczej. Robienie regularnych zdjęć postępu może być innym sposobem śledzenia małych zmian, które na początku mogą nie być zauważalne.

