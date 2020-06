O której godzinie jesz obiad? Od tego może zależeć, czy przytyjesz

Szacuje się, że ponad 2,1 miliarda dorosłych ma nadwagę lub otyłość, co zwiększa prawdopodobieństwo powikłań zdrowotnych, takich jak cukrzyca i wysokie ciśnienie krwi. Niektóre badania sugerują, że spożywanie kalorii później w ciągu dnia wiąże się z otyłością i zespołem metabolicznym.

„To badanie rzuca nowe światło na to, jak późne obiady pogarszają tolerancję glukozy i zmniejszają ilość spalanego tłuszczu. Skutki późnego jedzenia różnią się znacznie między ludźmi i zależą od ich zwykłej pory snu” – powiedział autor badania Jonathan C. Jun z Johns Hopkins University School of Medicine w Baltimore. „To pokazuje, że niektórzy ludzie mogą być bardziej podatni niż inni. Jeśli efekty metaboliczne, które zaobserwowaliśmy przy jednym posiłku, będą występować przewlekle, wtedy późne jedzenie może prowadzić do konsekwencji, takich jak cukrzyca lub otyłość”.

Nie jedz późno to nie przytyjesz

Naukowcy przebadali 20 zdrowych ochotników (10 mężczyzn i 10 kobiet), aby zobaczyć, w jaki sposób metabolizowali obiad zjedzony o 22:00 w porównaniu do 18:00. Wszyscy ochotnicy poszli spać o 23:00.

„Średnio szczytowy poziom glukozy po późnym obiedzie był o około 18 procent wyższy, a ilość spalanego tłuszczu w ciągu nocy zmniejszyła się o około 10 procent w porównaniu do wcześniejszego obiadu. Efekty, które widzieliśmy u zdrowych ochotników, mogą być bardziej widoczne u ludzi z otyłością lub cukrzycą, którzy mają już upośledzony metabolizm”, powiedział pierwszy autor badania, dr Chenjuan Gu, doktor medycyny z Johns Hopkins University.

Nie jest to pierwsze badanie wykazujące skutki późnego jedzenia, ale jest to jedno z najbardziej szczegółowych. Uczestnicy nosili urządzenia śledzące aktywność, pobierali próbki krwi co godzinę podczas pobytu w laboratorium, poddawali się badaniom snu i skanów tkanki tłuszczowej oraz jedli żywność, która zawierała nieradioaktywne etykiety, aby można było określić szybkość spalania tłuszczu (utleniania).

