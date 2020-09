Chcesz schudnąć? Oto 5 sposobów, jak nastawić się do tego psychicznie

Nastawienie psychiczne w odchudzaniu ma ogromne znaczenie. Najczęściej sami wywieramy na siebie ogromną presję i męczymy się treningami, których wcale wykonywać nie chcemy albo z bólem serca rezygnujemy ze słodyczy. Myślimy, co ktoś inny o nas powie, jeśli się nie uda, jeśli zrezygnujemy. Tymczasem warto nastawić się na to, że ćwiczysz, przechodzisz na dietę wyłącznie dla siebie. Że opinia innych ma zdecydowanie mniejsze znaczenie. Bo przecież już samo podjęcie próby schudnięcia wymaga odwagi i dużego samozaparcia, pogodzenia się z własnymi emocjami. Tylko jak to zrobić?

1. Postaw na pozytywną dyscyplinę

Choć brzmi to jak oksymoron, utrzymanie pozytywnej dyscypliny nie jest niemożliwe. Warto zacząć od małych kroków i zamiast zupełnie zrezygnować z lodów lub wina, ograniczyć je do kilku gałek czy dwóch kieliszków. Jeśli chcesz schudnąć, wcale nie musisz pozbawiać się wszystkich przyjemności, a poczujesz dumę, że udało ci się je ograniczyć.

2. Jesteś tym, co jesz

To powtarzana od dawna, ale też i bardzo prawdziwa formułka – przecież to, co zjemy dosłownie staje się naszym ciałem, bo trafia do organizmu. Dlatego lepiej unikać tego, co tanie, szybkie, sztuczne. Jedzenie ma być jak paliwo dla organizmu, warto więc pomyśleć, jakiej jakości jest to, które przepływa w naszych żyłach. Czy sami sobie nie szkodzimy.

3. Podnieś się i idź dalej

Przypomnij sobie czasy, kiedy byłeś dzieckiem, które zanim nauczyło się chodzić, wiele razy upadało. Wypada mu podziękować, że jednak się nie poddało i dzisiaj wszyscy chodzimy, a nie pełzamy. Upadki, porażki, brak sił zawsze pojawiają się w trakcie odchudzania, dlatego sukcesywnie wstawaj i próbuj raz po raz na nowo.

4. Stwórz swoją mantrę

Tak jak biceps, aby rósł musi być ćwiczony, a ćwiczenia powtarzane, tak w wytrwaniu w treningach i odchudzaniu pomoże ci stworzenie swojej własnej mantry. Powtarzaj te motywujące słowa każdego dnia. Jak miałyby one brzmieć? „Nie po to ćwiczę, żeby czuć się dobrze w sukience, ale w swojej skórze”, „Nie robię tego dla partnera/rodziny, tylko dla siebie”, „Moje ciało nie ma być gotowe na plażę, ale zdrowe dla mojego dobra”. Co tylko przyjdzie ci do głowy i okaże się pomocne.

5. Nastaw się na rozwój, a nie perfekcję

Niektórzy rezygnują z rzucania palenia, bo nie widzą w tym sensu, skoro palą mniej, a nie potrafią zerwać z nałogiem raz, a porządnie. A przecież palenie mniejszej liczby papierosów to bardzo duży postęp! Podobnie z odchudzaniem: nie patrz na wagę, wyczekując spadku kilogramów, a doceniaj to, że masz więcej energii, ubrania zaczynają być na ciebie za luźne, lepiej śpisz, masz bardziej optymistyczne podejście do życia. Małymi krokami do celu.

Czytaj także:

15 zaskakująco łatwych sztuczek, które pozwolą ci schudnąć