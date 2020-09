Ta dieta sprawdza się w okresie menopauzy. Jest związana z poziomem insuliny

Dieta ketogeniczna to dieta wysokotłuszczowa o bardzo niskiej zawartości węglowodanów, która jest często zalecana w celu złagodzenia objawów menopauzy. Menopauza może powodować kilka zmian w poziomie hormonów. Mogą jej towarzyszyć objawy, takie jak uderzenia gorąca, problemy ze snem i zmiany nastroju.

Dieta ketogeniczna a insulina

Oprócz zmiany poziomu hormonów płciowych, takich jak estrogen i progesteron, menopauza może zmniejszyć wrażliwość na insulinę, co może upośledzać zdolność organizmu do efektywnego wykorzystania insuliny. Insulina to hormon odpowiedzialny za transport cukru z krwiobiegu do komórek, gdzie może być używany jako paliwo. Niektóre badania sugerują, że dieta ketogeniczna może poprawić wrażliwość na insulinę, aby promować lepszą kontrolę poziomu cukru we krwi. Co więcej, badania sugerują, że insulinooporność może być związana z wyższym ryzykiem uderzeń gorąca, które są częstym efektem ubocznym menopauzy.

Większość kobiet tyje w menopauzie

Oprócz doświadczania spadku zapotrzebowania na kalorie w okresie menopauzy niektóre kobiety przechodzą utratę wzrostu, co może przyczynić się do wzrostu wskaźnika masy ciała. Chociaż badania dotyczące diety ketogenicznej są ograniczone, niektóre badania wykazały, że zmniejszenie spożycia węglowodanów może pomóc w zapobieganiu przyrostowi masy ciała związanemu z menopauzą.

Chociaż dieta ketogeniczna może przynosić wiele korzyści kobietom w okresie menopauzy, należy wziąć pod uwagę pewne skutki uboczne. Dieta może zwiększać poziom cholesterolu LDL (złego) i dysfunkcję śródbłonka, z których oba mogą zwiększać ryzyko chorób serca. Ponadto przestrzeganie diety ketogenicznej może prowadzić do niedoborów mikroelementów, zmniejszonego spożycia błonnika i zwiększonego spożycia tłuszczów nasyconych.

