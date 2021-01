Sposoby na post przerywany, które polecają dietetycy

Post przerywany jest metodą odchudzania, które działa na wiele osób, chociaż nie jest łatwa. Zakłada ustalanie ram czasowych, w których można przyjmować posiłki oraz długich okresów bez jedzenia. Chociaż taka metoda może zapewnić szybką utratę kalorii, działa tylko przy wyborze wartościowych składników odżywczych. Post przerywany nie jest również zalecany dla osób, które są podatne na zaburzenia odżywiania.

Najlepsze metody na post przerwany

1. Metoda 16/8

Metoda 16/8 polega na codziennym poszczeniu przez 14–16 godzin i ograniczeniu okna żywieniowego do 8–10 godzin, przy czym zaleca się, aby kobiety pościły tylko przez 14–15 godzin. Ta metoda została spopularyzowana przez eksperta fitness Martina Berkhana. Stosowanie takiego postu może być proste: jeśli skończysz ostatni posiłek o 20:00 i nie jesz do południa następnego dnia, technicznie rzecz biorąc, pościsz przez 16 godzin.

2. Post co drugi dzień

Kolejna metoda zakłada po prostu post co drugi dzień. Niektóre wersje pozwalają jednak na spożycie około 500 kalorii w dni postu. Pełny post co drugi dzień może wydawać się dość ekstremalny, więc nie jest zalecany dla początkujących. Jeśli zdecydujesz się na post co drugi dzień, pamiętaj, że jakość diety ma kluczowe znaczenie. Nie można objadać się fast foodami i spodziewać utraty wagi i poprawy zdrowia.

3. Metoda Eat Stop Eat

Eat Stop Eat obejmuje 24-godzinny post raz lub dwa razy w tygodniu. Na możesz pościć od śniadania do śniadania lub od obiadu do obiadu. Dla wielu osób pełny 24-godzinny post może być dość trudny, jednak nie musisz od razu iść na całość. Dobrze jest zacząć od 14–16 godzin postu. W tym czasie dozwolona jest woda, kawa i inne napoje o zerowej kaloryczności. Podczas okresów jedzenia standardowo powinieneś jeść taką samą ilość jedzenia, jakbyś w ogóle nie pościł.

4. Dieta 5:2

Dieta ta nazywana jest również Fast Diet i została spopularyzowana przez brytyjskiego dziennikarza Michaela Mosleya. Wiąże się jedzeniem normalnie przez 5 dni w tygodniu i ograniczeniu spożycia kalorii do 500-600 2 dni w tygodniu (np. w weekend). W dni postne kobiety powinny spożywać 500 kalorii, a mężczyźni 600. Póki co nie ma wielu badań dotyczących korzyści wynikających z postu 5:2.

5. Spontaniczne pomijanie posiłków

Inną opcją jest po prostu od czasu do czasu pomijanie posiłków – przykład gdy nie czujesz głodu lub jesteś zbyt zajęty, aby gotować. Twoje ciało jest dobrze przygotowane do radzenia sobie z długimi okresami głodu, nie mówiąc już o pominięciu jednego lub dwóch posiłków od czasu do czasu. Jeśli danego dnia naprawdę nie jesteś głodny, pomiń jeden posiłek, najlepiej wieczorem. Pamiętaj jedynie o tym, aby jeść zdrową żywność podczas pozostałych posiłków.

