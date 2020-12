Je dwa posiłki dziennie od trzech lat. Twierdzi, że to jego sposób na mięśnie

Zafascynowany światem fitness chłopak już dawno osiągnął imponujące wyniki treningowe. Ma dużą masę mięśniową, sześciopak na brzuchu i optymalny poziom tłuszczu. Jednak Aseel Soueid postanowił iść o krok dalej i zminimalizować poziom tłuszczu, by odsłonić jak najwięcej mięśni. W tym celu wybrał dość kontrowersyjny sposób odżywiania.

„Stosuję tę strategię odżywiania od ostatnich 3 lat i nigdy mnie to nie zawiodło. Uważam, że działa o wiele lepiej niż dzielenie posiłków na 5 lub 6 różnych porcji, aby osiągnąć docelową liczbę kalorii” – mówi Aseel.

Je dwa posiłki dziennie

Youtuber w najnowszym filmie wyjaśnił widzom, że przez ostatnie 3 lata stosował przerywany post, jedząc tylko 2 posiłki dziennie w określonych porach. Służyć to miało budowaniu mięśni i utrzymywaniu sylwetki kulturysty. Postawił sobie za cel spaść poniżej 10 procent tkanki tłuszczowej ciała. Jak sam przyznaje, było to trudne z powodu apetytu. Finalnie zjada ok. 2400 kalorii dziennie. Pozwala sobie także na jedną zdrową przekąskę dziennie, np. jogurt grecki.

Zaskakujący plan posiłków

Aseel budzi się każdego ranka o 7 rano, ale nie je śniadania jeszcze przez kilka godzin. Aby przezwyciężyć apetyt, pije duże ilości wody wraz z wybranym napojem kofeinowym, który zapewnia mu energię. Jego posiłek jest bogaty w białko, umiarkowany w węglowodany i niskotłuszczowy. Najczęściej je białka jaj z papryką, cebulą, grzybami i pomidorami, a także płatki owsiane z truskawkami, jagodami, jogurtem i porcją białka w proszku. Ok. 2 godziny po posiłku rozpoczyna pierwszy trening.

Zdziwienie może budzić drugi posiłek youtubera, czyli obiado-kolacja. Aseel je go poza domem, a na posiłek składają się zazwyczaj kebaby, steki, ryż i warzywa oraz kieliszek czerwonego wina. Swój sposób odżywiania traktuje jako styl życia i jest z niego bardzo zadowolony.

