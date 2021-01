Błędy w treningach online, które powodują ból i kontuzję

Niewątpliwym kłopotem związanym z pandemią koronawirusa są okresowo zamykane siłownie. Nie tylko brak nam miejsca, by poćwiczyć, ale też nie zawsze wiemy też jak poprawnie to robić. Na siłowni zawsze mogliśmy liczyć na czujne oko trenera. Jeszcze lepiej było na zorganizowanych zajęciach fitness. Teraz ćwiczenia w domu niosą za sobą ryzyko nabawienia się kontuzji. Jak tego unikać?

Jak unikać kontuzji, ćwicząc w domu?

Skoncentruj się na poprawnym wykonywaniu ćwiczeń, które są popularne i z pewnością przewiną się w wielu treningach.

Wypady w przód

Wiele osób nie tworzy pełnego kąta 90 stopni z nóg. Powszechne jest również pochylanie się do przodu, pozwalając kolanom wyprzedzić stopy skierowaną do przodu. Trzymanie właściwej pozycji wypadowej może być trudne. Aby uniknąć błędów, spójrz na swoją sylwetkę w lustrze i upewnij się, że osiągasz kąt prosty, utrzymując kolana w jednej linii ze stopami.

Wyciskanie hantli

Podnosząc ciężarki bez trenera łatwo jest odchylić plecy do tyłu podczas podnoszenia. Jeśli prawidłowo zginasz biceps, w ruchu powinny być tylko ręce i przedramiona. Stań prosto ze stopami rozstawionymi na szerokość barków, patrząc prosto przed siebie. Trzymaj hantle w dół, blisko ud. Następnie trzymając łokcie po bokach podnoś ciężary tylko przedramionami. Pamiętaj, aby napiąć bicepsy.

Deska (plank)

Deski często nie są wykonywane prawidłowo, co może zaszkodzić twojemu zdrowiu. Garbienie się lub wyginanie pleców w łuk to najpopularniejsza błędy, które mogą doprowadzić do kontuzji. Dlatego robiąc deskę upewnij się, że jesteś w powietrzu w pozycji poziomej. Wciśnij dłonie lub przedramiona do podłogi, unosząc się na palcach stóp. Trzymając pięty w powietrzu, ściśnij lekko pośladki. Trzymaj ramiona nad nadgarstkami i pociągnij pępek w kierunku kręgosłupa, aby plecy były płaskie.

