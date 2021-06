Ten lek to nowy „game changer” w walce z otyłością. Amerykanie właśnie zatwierdzili go do użytku

Choć w medycynie do tej pory używano go głównie do leczenia cukrzycy, to okazuje się, że może być niezwykle skuteczny w przypadku pacjentów zmagających się z otyłością.

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) po raz pierwszy od 2014 roku wydała oficjalne zezwolenie na dopuszczenie do użytku nowego leku odchudzającego, którego efektów nie da się porównać z żadnym innym dostępnym dotąd na świecie farmaceutykiem o podobnym działaniu.

Semaglutyd w postaci przepisywanego na receptę zastrzyku (a właściwie roztworu do wstrzykiwań w dawce 2,4 mg na tydzień) może być stosowany na terenie USA do leczenia pacjentów walczących z otyłością lub nadwagą, u których dodatkowo pojawiają się m.in. problemy z nadciśnieniem, zbyt wysokim poziomem cholesterolu lub cukrzycą typu 2.

Jak działa semaglutyd – lek na cukrzycę, który daje rewelacyjne efekty w odchudzaniu?

To nie pierwszy raz, gdy całkiem niespodziewanie okazuje się, że farmaceutyk stosowany do leczenia jednej choroby, może dodatkowo sprawdzać się także w przypadku innych dolegliwości.

Mimo że semaglutyd od 2017 roku był wykorzystywany u pacjentów walczących z cukrzycą, to najnowsze wyniki badań potwierdziły, że w dwukrotnie wyższej dawce może być niezwykle skuteczny także w odchudzaniu. Paradoksalnie, to... skutek uboczny tego preparatu (podobnie było m.in. z Viagrą, która początkowo była zanana głównie jako lek na nadciśnienie płucne).

Dzięki temu, że semaglutyd zawiera syntetyczną wersję występującego naturalnie w ludzkim organizmie hormonu sterującego poczuciem sytości, może kontrolować nadmierny apetyt i sprawiać, że przyjmujące go osoby nie miewają "napadów głodu" i są w stanie jeść posiłki w normalnych ilościach. U pacjentów z otyłością olbrzymią lub nadwagą może zredukować masę ciała o około 25-30 proc. (takie rezultaty dotąd osiągano zwykle poprzez operacje bariatryczne).

Produkowany przez duńską firmę farmaceutyczną Novo Nordisk semaglutyd (zastrzyk Wegvowy) dostępny wyłącznie na receptę przepisywaną przez lekarza będzie mógł doprowadzić do prawdziwej rewolucji m.in. dla pacjentów, którzy z różnych powodów nie kwalifikują się na zabiegi chirurgiczne.

Semaglutyd – fenomen w walce z otyłością

Nie ma się co łudzić, że semaglutyd będzie nowym cud-lekiem (a właściwie cud-zastrzykiem) na otyłość – oficjalnie zalecany jest tylko jako dodatek do dobrze zbilansowanej diety i systematycznej aktywności fizycznej.

Mimo że jest dedykowany przede wszystkim osobom mającym poważne problemy z utrzymaniem prawidłowej masy ciała i nie można go traktować jako uniwersalny środek odchudzający dla każdego, to jednak w przypadku najciężej chorych pacjentów może wywołać efekt, który zdumiewa nawet doświadczonych lekarzy od lat zajmujących się leczeniem otyłości.

FDA wydała zezwolenie na stosowanie nowego leku o działaniu odchudzającym po raz pierwszy od 2014 roku. Wcześniej żaden inny preparat przeznaczony do kontroli masy ciała u osób dorosłych z ogólną otyłością lub nadwagą nie dał tak nadzwyczajnych efektów. W dużej mierze przyczyniło się do tego to, że środek ten był już dobrze znany lekarzom, a nowe wyniki badań dały zaskakujące, wręcz fenomenalne rezultaty.

Naukowcy zaczęli prowadzić eksperymenty związane z wykorzystaniem semaglutydu w leczeniu otyłości jeszcze przed pandemią covid-19. W jednym z badań, w którym wzięło udział 2 tys. dorosłych osób z 16 krajów (większość z nich miała około 46 lat), zastosowanie tego środka doprowadziło do tego, że uczestnicy tracili średnio 15 proc. masy ciała (niektórzy osiągali jeszcze lepsze efekty i udawało się im zredukować masę o 20, a nawet 30 proc.).

FDA oparła decyzję o dopuszczeniu do użytku semaglutydu na 4 niezależnych badaniach klinicznych, które trwały w sumie 68 tygodni i zostały przeprowadzone na grupie 4,5 tys. osób. Jedynymi działaniami niepożądanymi były sporadyczne łagodne lub umiarkowane bóle brzucha, biegunki, nudności i zaparcia. Wszystkie osoby biorące udział w testach zmniejszyły kaloryczność spożywanych posiłków oraz zwiększyły aktywność fizyczną.

Semaglutyd zastąpi operacje bariatryczne? Rewolucja dla otyłych

Na razie preparat w postaci roztworu do wstrzykiwań zatwierdzono do przewlekłej kontroli masy ciała u osób dorosłych z ogólną otyłością lub nadwagą na terenie Stanów Zjednoczonych. Lek jest wskazany do przewlekłej kontroli masy ciała u pacjentów ze wskaźnikiem masy ciała (BMI) powyżej 27, u których występuje co najmniej jedna dolegliwość związana z masą ciała lub u pacjentów z BMI powyżej 30.

Koncern Novo Nordisk nie określił, ile będzie kosztować leczenie otyłości semaglutydem, ale szacuje się, że koszt terapii odchudzającej może wynieść około 1300 USD. Preparat może okazać się przełomem dla ponad 70 proc. Amerykanów mających poważne problemy z otyłością lub nadwagą.

