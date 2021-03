To nie żart. 78 proc. hospitalizowanych z powodu COVID-19 miało nadwagę lub otyłość

Otyłość to powszechna i poważna choroba, która zwiększa ryzyko hospitalizacji. Jest bowiem powiązana z upośledzeniem funkcji odpornościowej i zmniejszoną pojemnością płuc, co może utrudniać ich wentylację.

Otyli częściej hospitalizowani z powodu COVID-19

W świetle tych faktów nowe dane nie dziwią. Jak podaje Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 78% osób, które były hospitalizowane, potrzebowały respiratora lub zmarły z powodu COVID-19, cierpiało na nadwagę lub otyłość. Według raportu 27,8% spośród przyjętych do szpitala miało nadwagę, a 50,2% otyłość. Nadwagę definiuje się jako wskaźnik masy ciała powyżej 25 BMI, podczas gdy otyłość to 30 lub więcej BMI.

„Biorąc pod uwagę plany opieki dla pacjentów z COVID-19, powinno patrzeć się na ryzyko poważnych następstw u pacjentów z wyższym BMI, zwłaszcza u osób z ciężką otyłością” – napisano w oświadczeniu.

Organizacja zarazem stwierdziła, że ryzyko hospitalizacji, przyjęć na OIOM i zgonów było najniższe wśród osób z BMI poniżej 25. Według najnowszych statystyk agencji w 2018 r. nieco ponad 42% populacji USA uważa się za osoby w grupie ryzyka związanego z nadwagą.

