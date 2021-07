Te węglowodany uwzględnij w swojej diecie jeśli... chcesz się odchudzać

W obliczu popularnych diet odchudzających węglowodany jawią się wszystkim niczym wróg numer 1. Bywają pierwszą rzeczą, którą eliminujemy z diety w procesie odchudzania. Wiele z nich faktycznie dostarcza tzw. pustych kalorii i ich ograniczenie jest wskazane. Natomiast ogólne spożycie węglowodanów jest ważnym elementem diety i może pomóc w utracie wagi.

Kluczem jest wybór węglowodanów złożonych i łączenie ich z odpowiednimi składnikami. Dobrze zbilansowana dieta z umiarkowaną ilością zdrowych węglowodanów jest ważna dla utrzymania masy ciała i zaspokojenia potrzeb żywieniowych.

Z tych węglowodanów nie rezygnuj nawet na diecie

Bataty

Słodkie ziemniaki są odżywcze, bogate w błonnik, bardzo sycące i smaczne. Są prawdopodobnie zdrowsze niż zwykłe ziemniaki. Mają niższy indeks glikemiczny, więcej błonnika i duże ilości beta-karotenu. Można je jeść gotowane, pieczone, gotowane na parze lub smażone.



Owoce

Na diecie odchudzającej warto sięgać przede wszystkim po owoce o kwaskowatym smaku. Dostarczają one do organizmu mniej cukru. Polecane podczas odchudzania jest sięganie po kwaskowate odmiany jabłek i gruszek, owoce jagodowe np. truskawki, maliny, poziomki, porzeczki, jeżyny, aronię, brzoskwinie i śliwki. Zakazane na diecie odchudzającej nie są też cytrusy np. grejpfruty i pomarańcze, cytryny oraz inne owoce egzotyczne m.in. kiwi, mango i papaja.



Nabiał



Produkty mleczne pochodzące z mleka są bogate w zdrowe węglowodany. Świetnie nadają się do budowania mięśni i dostarczania energii. Ponieważ zawierają laktozę, należy unikać ich w przypadku nietolerancji tego składnika.



Rośliny strączkowe



Rośliny strączkowe należą do najbardziej wszechstronnych i pożywnych produktów spożywczych. Chociaż jedzenie fasoli nie sprawi, że waga w magiczny sposób zniknie, jest ona pełna błonnika, który pomaga jeść mniej i pozostać sytym przez dłuższy czas.

Jedno z badań wykazało, że ludzie, którzy zjadali trzy czwarte szklanki roślin strączkowych każdego dnia, tracili na wadze więcej niż ci, którzy tego nie robili.



Ile zjeść, aby nie przytyć?

Dla kobiety ważącej ok. 70 kg zaleca się 150-200 g węglowodanów dziennie, a dla mężczyzny 200-250 g. Zgodnie z wytycznymi dietetycznymi dla Amerykanów węglowodany powinny stanowić 45-65 procent dziennego spożycia kalorii. Kiedy pozbawiasz swój organizm węglowodanów, możesz cierpieć na bóle głowy, zmęczenie i osłabienie. Kiedy pozbawiasz swój organizm węglowodanów, możesz cierpieć na bóle głowy, zmęczenie i osłabienie.

