Jak pozbyć się nadmiaru wody z organizmu? Wypróbuj 6 sposobów

Woda jest niezbędna do życia. Stanowi ponad 60 proc. masy ludzkiego ciała. Mózg, krew, a nawet kości w dużej mierze składają się właśnie z wody. Właściwy poziom wody w organizmie sprawia, że:

organizm utrzymuje stałą temperaturę ciała,

reakcje metaboliczne przebiegają prawidłowo,

zachowana jest gospodarka wodno-elektrolitowa.

Twoje ciało potrzebuje odpowiedniej ilości wody do prawidłowego funkcjonowania

Przyjmuje się, że powinniśmy pić 30 ml wody na kilogram masy ciała, co przekłada się na 2-2,5 l dziennie. Ilość wody potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania zależy także od aktywności fizycznej, wieku, płci oraz diety. Ważne jest, by wodę pić często, ale w małych ilościach. Jednorazowo organizm jest w stanie przyjąć maksymalnie dwie szklanki wody.

Skutki niedostatecznej ilości wody w organizmie

O odwodnieniu organizmu mówimy, gdy dojdzie do znacznej utraty wody lub elektrolitów na przykład w wyniku wymiotów, biegunki, nadmiernego pocenia się, a także wtedy, gdy nie przyjmujemy wystarczającej ilości płynów. Jeśli odwodnienie przekroczy 8 proc., może dojść do zgonu. Natomiast odwodnienie nawet na poziomie 1 proc. może być przyczyną:

nadmiernego zmęczenia,

obniżonego nastroju,

spadku siły fizycznej,

problemów z koncentracją,

zaburzenia świadomości,

bólu głowy,

utraty jędrności skóry.

Poznaj 6 czynników powodujących utratę wody

1) ograniczenie spożycia węglowodanów



Ograniczenie spożycia węglowodanów sprzyja utracie wody. Chcąc jednak rzucić zbędne kilogramy, powinniśmy eliminować tylko niektóre węglowodany, bo one faktycznie przynoszą więcej szkody niż pożytku – podpowiadają dietetycy. Jedzenie prostych węglowodanów, które znajdziemy w białym pieczywie, krakersach, makaronie czy ciastkach ma fatalny wpływ na zdrowie i sylwetkę: podnosi poziom cukru we krwi, a także sprzyja powstawaniu stanów zapalnych.



2) stosowanie diet bogatych w białko



Jeśli zwiększysz spożycie białka w diecie, zauważysz, że częściej zaczniesz oddawać mocz. Rozpad białek wymaga dużej ilości wody do usunięcia ich z organizmu.



3) ograniczenie ilości soli



Spożywając zbyt dużo słonych produktów, możesz zauważyć, że czujesz się bardziej wzdęty lub opuchnięty niż zwykle. Dzieje się tak, ponieważ nerki chcą utrzymać określony stosunek sodu do wody w organizmie. Zatrzymują więc nadmiar wody, aby zrekompensować nadmiar spożywanego sodu.



4) zwiększenie ilości kofeiny

Kofeina jest łagodnym środkiem moczopędnym, zwiększa oddawanie moczu i utratę wody. Badania wskazują, że efekt jej działania jest najsilniejszy u osób, które nie piły do tej pory napojów z kofeiną lub piły ich mało.



5) picie alkoholu



Klasyczny ból głowy na kacu spowodowany jest właśnie odwodnieniem. Alkohol zapobiega uwalnianiu wazopresyny, hormonu przysadki mózgowej, który reguluje ilość wody traconej z moczem. Utrata wody jest więc efektem ubocznym picia alkoholu, choć zdecydowanie nie jest to dobre rozwiązanie, aby pozbyć się nadmiaru wody z organizmu.



6) zwiększenie ilości ćwiczeń fizycznych

Intensywne treningi, szczególnie te w upalną i wilgotną pogodę, zwiększają intensywność pocenia się i utratę wody. Dlatego niektórzy biegacze długodystansowi ważą się przed i po biegu, aby określić, ile płynu powinni wypić, aby zastąpić utratę potu. Wiadomo, że nawet łagodne odwodnienie może negatywnie wpłynąć na wydajność ćwiczeń.Czytaj też:

