Odwodnienie organizmu nie zdarza się tylko w upalne dni. Zobacz, co jeszcze je powoduje

Odwodnienie odnosi się do stanu, w którym organizm traci więcej płynów, niż wchłania. Kiedy to nastąpi, zmienia się równowaga sodu i innych elektrolitów w organizmie. Biorąc pod uwagę, że ponad dwie trzecie ludzkiego ciała składa się z wody, nawet niewielkie zakłócenie może negatywnie wpłynąć na jego funkcjonowanie. Poważne odwodnienie może prowadzić do chorób związanych z przegrzaniem, takich jak udar cieplny – który może być śmiertelny.

Jak bardzo odwodniony jesteś? Oto objawy

Odwodnienie łagodne do umiarkowanego: Występuje uczucie pragnienia, suchość skóry, ból głowy i suchość w ustach. Mocz zmienia się w ciemnożółty, jednak jego oddawanie jest utrudnione. Mogą wystąpić skurcze mięśni.

Poważne odwodnienie: Pojawiają się objawy takie jak zawroty głowy, oszołomienie, przyspieszony oddech i szybkie bicie serca. Zdarzają się omdlenia lub utrata przytomności.

Przewlekłe odwodnienie: Oznaki przewlekłego odwodnienia są podobne do objawów ostrego odwodnienia (które zdarza się nagle). Przewlekłe odwodnienie rozwija się w czasie i trwa kilka dni w zależności od przyczyny.

Objawy odwodnienia u dzieci

Objawy odwodnienia często mogą się różnić u dzieci i dorosłych. Młodsze dzieci nie zawsze są w stanie zaalarmować rodzica, więc można nie rozpoznać sytuacji, dopóki objawy nie staną się poważniejsze. U dzieci w przypadku odwodnienia najczęściej obserwuje się: suche usta, zmniejszoną produkcję łez, zapadnięte oczy i letarg.

Przyczyny odwodnienia

Główną przyczyną odwodnienia jest niewystarczająca ilość wody w organizmie. Odwodnienie organizmu jest najbardziej prawdopodobne latem, gdy temperatura za oknem jest bardzo wysoka. Inne przyczyny to: biegunka, nadmierne pocenie się i zwiększone oddawanie moczu. Do odwodnienia może dojść w wyniku zatrucia pokarmowego.

Leczenie odwodnienia

Leczenie każdego rodzaju odwodnienia polega przede wszystkim na uzupełnianiu płynów. Sposób, w jaki to się robi, zależy od indywidualnych czynników, w tym stopnia odwodnienia i wieku. Badania wykazały, że nawadnianie doustne jest tak samo skuteczne jak leczenie dożylne.

Łagodne odwodnienie można leczyć popijając duże ilości wody oraz przyjmując elektrolity. W ciężkich przypadkach może być konieczna terapia dożylna. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów ciężkiego odwodnienia należy niezwłocznie udać się do lekarza.

