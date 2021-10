Detoks mózgu, czyli jak oczyścić psychikę z tego, co nas frustruje? 10 cennych wskazówek

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, który obchodzimy 10 października, prezentujemy najlepsze sposoby na to, by wyciszyć umysł i przestać się przejmować tym, co najbardziej zatruwa naszą psychikę.

Jeśli czujesz, że wpadasz w czarną dziurę lub jeszcze gorzej – w otchłań czarnej rozpaczy – zastosuj metodę małych kroków i zacznij realizować poniższe wskazówki, które pomagają poczuć prawdziwą ulgę. Przekonaj się, co może przynieść największą poprawę samopoczucia.

10 najlepszych sposobów na oczyszczenie umysłu

Porozmawiaj z kimś, kto cię kocha



Najprostsze metody są zwykle najskuteczniejsze – bez wygadania się i zwerbalizowania tego, co nas trapi, trudniej jest usystematyzować myśli. Często najbardziej frustrujące rzeczy łatwiej jest znieść, gdy zrzucimy z siebie ciężar tego, co nas najbardziej boli.

Posiadanie kogoś, komu możemy się wyżalić, wbrew pozorom ma kluczowe znaczenie dla naszego umysłu i sprawia, że nasz mózg... wolniej się starzeje – nawet o 4 lata – obliczyli naukowcy z Harvardu.



Bądź dla siebie... wystarczający – unikaj samokrytyki



Umiejętność traktowania samego siebie w taki sposób, by się nie krzywdzić wcale nie jest oczywista. Wiele osób tkwi w przekonaniu, że nie spełnia czyichś oczekiwań i mniej lub bardziej świadomie skazuje się w tkwienie w niepotrzebnym napięciu.

Nikt nie ma prawa nas osądzać, a często jest tak, że sami jesteśmy dla siebie najsurowszym recenzentem. Jeśli nauczymy się sobie odpuszczać i traktować się nieco łaskawiej będziemy po prostu... szczęśliwsi.



Uprawiaj sport



Ćwiczyć warto nie tylko dla poprawy kondycji własnego organizmu, ale przede wszystkim – dla zdrowia psychicznego.

Nie ma lepszej metody na to, by się odstresować po codziennych obowiązkach niż solidna dawka sportu – nie dość, że zapewni nam szybki dopływ endorfin poprawiających samopoczucie, to na dodatek pozwoli nam to zadbać o sylwetkę i poczuć się lepiej we własnej skórze.



Skupiaj się tylko na tym, co istotne – nie przejmuj się drobnostkami



Od ogółu do szczegółu – głosi stara maksyma, którą warto zastosować do wykonywania codziennych obowiązków.

Często czujemy się strasznie przytłoczeni nadmiarem pilnych spraw, a zamiast się frustrować, lepiej poświęcić uwagę tylko tym kwestiom, które są najistotniejsze i w ogóle pominąć to, na co nie warto poświęcać energii.



Ćwicz midfulness

Trening uważności bije w ostatnich latach rekordy popularności. Okazuje się, że ta wywodząca się z praktyk buddyjskich metoda ma znakomity wpływ na nasz mózg.



Naukowcom na łamach „Neuropsychology Reviev” udało się udowodnić, że w ten sposób można nie tylko uspokoić umysł, wyciszyć się i pozbyć się nadmiaru emocji, a także złagodzić stany lękowe i zapobiegać depresji, ale na dodatek poprawić funkcje poznawcze mózgu – zwłaszcza u seniorów.



Medytuj



Jeśli będziemy medytować codziennie przez 10-15 minut, to już po 8 tygodniach można znacząco przyspieszyć funkcjonowanie mózgu – udowodnili naukowcy z Nowego Jorku na łamach „Scientific Reports”.

Im lepiej jesteśmy wyszkoleni w medytacji, tym sprawniej „zapalają się lampki” pomiędzy dwoma obszarami, które pozwalają nam na włączanie lub wyłączanie uwagi. W rezultacie nasz umysł staje się bardziej giętki i elastyczny, a na dodatek po prostu łatwiej się nam myśli.



Stosuj aromaterapię



Nic tak nie koi zmysłów jak przyjemny zapach, dzięki któremu łatwiej jest się nam wyciszyć i opanować nadmiar emocji po codziennych, wyjątkowo stresujących obowiązkach.

Jeśli chcesz, by twoja psychika nie szwankowała, nie unikaj stosowania aromatycznych, naturalnych olejków do aromaterapii – wystarczy dodać je do specjalnego kominka zapachowego lub przygotować sobie pachnącą kąpiel z dodatkiem organicznych olejków, które doskonale regenerują zarówno ciało, jak i umysł.



Spędzaj więcej czasu na łonie natury



Kontakt z naturą działa kojąco na psychikę i sprawia, że stajemy się silniejsi psychicznie. Przebywanie na terenach pokrytych naturalną roślinnością koi zmysły i doskonale wycisza nas z nadmiaru zbędnych emocji.

Okazuje się, że także młodzi ludzie osiągają największe korzyści dla zdrowia psychicznego, jeśli w okresie o kluczowym znaczeniu dla rozwoju mózgu stale przebywają na obszarach leśnych – co udowodnili naukowcy z Imperial College London.



Obserwuj... ptaki



Psycholodzy przekonują, że nic tak doskonale nie pozwala opanować klasycznej gonitwy myśli jak obserwacja natury – zwłaszcza ptaków. Ornitolodzy lub rybacy to zwykle oazy spokoju – kontakt z przyrodą znakomicie wycisza emocje, a na dodatek może sprzyjać obniżeniu poziomu ciśnienia krwi i pomaga w walce ze stanami lękowymi i depresją.



Wizualizuj to, co chcesz osiągnąć



Medytacja z wizualizacją, czyli wyobrażaniem sobie tego, co chcemy, by nas spotkało, polecana jest zwłaszcza tym osobom, które mają napady lęku i nie potrafią zapanować nad gonitwą myśli.

Zamiast się stresować i wpadać w czarną rozpacz lepiej zastosować metodę małych kroków – pierwszym z nich jest uświadomienie sobie tego, na czym tak naprawdę nam zależy. Jeśli wiemy, do czego dążymy, łatwiej jest to nam osiągnąć. Często samo dążenie do spełnienia marzeń może dać nam większą satysfakcję niż osiągnięcie sukcesu.Czytaj też:

Co ma wpływ na zaniżoną samoocenę wyglądu? Wiele zależy od naszych... jelit! Zaskoczeni?Czytaj też:

10 nawyków, które nas najbardziej postarzają. Co najszybciej dodaje nam lat?Czytaj też:

Nowotwory nie lubią, gdy... uprawiamy sport! Ćwiczenia hamują wzrost komórek rakowych