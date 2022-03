Ile kalorii ma awokado?

Awokado swoim wyglądem przypomina gruszkę. Jest ciemnozielone, a w środku zawiera bardzo dużą pestkę. Już po przekrojeniu awokado widać, że jest ono wyjątkowo tłuste – na nożu pozostaje ślad. Jednak nie oznacza to, że awokado jest niezdrowe i że lepiej z niego zrezygnować na diecie odchudzającej.

Awokado – nietypowy i niezwykle odżywczy owoc

Awokado to owoc, który jest uważany za jeden z najzdrowszych na świecie. Jest niezwykle bogate w dobre tłuszcze, dzięki czemu pozytywnie wpływa na pracę układu krążenia, sercowo-naczyniowego, a także układu nerwowego. Nazywany superfoods, dostarcza dużych ilości witamin i minerałów.

Awokado - wartości odżywcze

Awokado zawiera:

tłuszcze jednonienasycone

witaminy A, D, E, K

mangan

potas



fosfor

żelazo

miedź

kwas foliowy

kwas pantotenowy

Awokado – właściwości lecznicze

Awokado stanowi profilaktykę chorób układu krążenia i chorób układu sercowo-naczyniowego. Może zapobiec wystąpieniu hipercholesterolemii i podwyższonemu poziomowi cholesterolu w organizmie. Zapobiega również cukrzycy i chorobom wątroby.

Awokado pozytywnie wpływa na serce. Zawiera potas oraz dobre tłuszcze, dzięki czemu reguluje pracę serca, pomaga obniżyć ciśnienie krwi i poziom cholesterolu. Może obniżyć poziom trójglicerydów oraz frakcję złego cholesterolu LDL w organizmie.

Inną właściwością awokado jest pozytywny wpływ na pracę narządu wzroku oraz funkcjonowanie układu odpornościowego. Dobrze jest włączyć awokado do diety dzieci oraz osób, które mają upośledzoną lub obniżoną odporność organizmu. Jest to także świetne źródło dobrych tłuszczów w diecie seniorów.

Jedno z najbogatszych źródeł tłuszczów jednonienasyconych na świecie i ochrona przed cukrzycą typu II

Awokado to owoc, który może znacząco poprawić kondycję zdrowotną. Awokado słynie z wysokiej zawartości tłuszczów roślinnych – w ponad 70 procentach zawiera tłuszcze jednonienasycone, które chronią serce i stanowią profilaktykę chorób cywilizacyjnych. 13 procent stanowią wielonienasycone kwasy tłuszczowe, a w 16 procentach nasycone kwasy tłuszczowe.

Dzięki wysokiej zawartości tłuszczów awokado nie tylko odżywia serce i mózg, ale także pozytywnie wpływa na produkcję insuliny. Awokado może stanowić profilaktykę przed rozwojem cukrzycy typu II, która stała się jednym z głównych problemów zdrowotnych współczesnego świata.

Awokado zawiera sterole roślinne, dzięki czemu obniża poziom cholesterolu, wspomaga odchudzanie oraz reguluje ciśnienie krwi. Umożliwia rozpuszczanie się niektórych witamin (A, D, E, K), zapobiega występowaniu wad cewy nerwowej u płodu, zapobiega cukrzycy, wspiera pracę układu odpornościowego i wykazuje działanie przeciwnowotworowe dzięki dużej zawartości przeciwutleniaczy.

Awokado a odchudzanie. Czy awokado tuczy?

Mimo wysokiej zawartości tłuszczów, awokado nie jest mocno kalorycznym owocem. Z tego względu mogą po nie sięgać osoby, które pragną zrzucić kilka kilogramów. Awokado w diecie odchudzającej jest dobrym źródłem tłuszczów, a także witamin i minerałów. Wielką zaletą owocu jest to, że syci na długo, dlatego włączenie awokado do diety może ograniczyć podjadanie między posiłkami i zmniejszyć chęć sięgania po niezdrowe przekąski.

Ile kalorii ma awokado?

Średniej wielkości awokado zawiera 160 kalorii. W porównaniu do innych owoców jest to dość dużo, ale warto pamiętać, że są to dobre kalorie, które wywierają pozytywny wpływ na organizm. W tłuszczach rozpuszczają się witaminy, awokado więc jest niezwykle odżywcze.

Ile waży awokado? Średniej wielkości owoc waży 215 g. W 100 g produktu znajduje się 19,5 g tłuszczu, 1,9 g węglowodanów i 1,9 g białka. Warto więc włączyć awokado do codziennej diety jako źródło zdrowych tłuszczów roślinnych.

Awokado – jakie wybrać? Jak poznać, że jest już dojrzałe?

W sklepach znajdziemy głównie awokado zielone oraz czarne. Owoce mogą być okrągłe lub w kształcie gruszki, mieć gładką skórę lub zróżnicowaną.

Aby nacieszyć się pełnym bogactwem wartości odżywczych awokado, warto wybierać dość miękkie owoce. Twarde awokado jest niedojrzałe, niesmaczne i trudne do zjedzenia w postaci surowej. Miękkie i dojrzałe awokado ma miąższ, który bez problemu można z niego wyjąć łyżeczką. Jest słodkie i świetnie smakuje jako pasta do kanapek.

Kupując awokado, warto zatem sprawdzać, czy owoce są miękkie czy twarde. Dobrze jest także dokładnie je obejrzeć i sprawdzić, czy mają gładką skórę. Jeśli na powierzchni owoców pojawiają się przebarwienia, owoc może być nadgniły lub obity. Takiego awokado nie należy kupować.

Czy warto kupować ekologiczne awokado?

Ekologiczne awokado to zdrowy owoc, który nie jest skażony pestycydami. Jeśli mamy w markecie do wyboru ekologiczne awokado i zwykłe, lepiej kupmy to pierwsze. Będzie ono dużo zdrowsze i bogatsze w składniki odżywcze. Kupując taki owoc, warto pamiętać o tym, by umyć go tak samo dobrze jak każdy inny – ekologiczność produktu nie zwalnia z dokładnej higieny.

Awokado – jak je przechowywać? Co zrobić z niedojrzałym awokado?

Awokado można przechowywać poza lodówką, ale tylko wtedy gdy jeszcze nie napoczęliśmy owocu. Jeśli odkroiliśmy kawałek awokado, przechowujmy je w lodówce. W innym wypadku może szybko zrobić się czarne, a następnie zgnić. W lodówce awokado można przechowywać przez kilka dni.

Niedojrzałe awokado najlepiej jest odłożyć na kilka dni w ciepłe miejsce, by owoc stał się miękki i słodki. Jeśli nie mamy na to czasu, bo chcemy przygotować posiłek z awokado natychmiast, możemy owinąć je folią termiczną i włożyć na 30 minut do rozgrzanego piekarnika. Piekarnik nie powinien być jednak włączony. Po tym czasie wyjmujemy owoc – powinien stać się o wiele bardziej miękki i słodki.

Jak jeść awokado? Poznaj proste przepisy z awokado

Awokado można jeść na różne sposoby. Najpopularniejszym jest wydrążenie miąższu łyżeczką, posolenie go i posmarowanie nim pieczywa. Dojrzałe awokado jest lekko miękkie i bardzo słodkie, dlatego można je również kroić w kawałki i dodawać do sałatek albo w plastry i podawać z jajkiem sadzonym i tostami. Taka potrawa jest pożywna i nadaje uczucie sytości, to świetny sposób na dobre rozpoczęcie dnia.

Z awokado można przygotować także guacamole i inne pasty kanapkowe. Wystarczy dodać do niego sól, pieprz, sok z limonki czy ząbki czosnku. Awokado nadaje się również do przygotowywania sycących koktajlów, np. z bananami czy jogurtem naturalnym. Taki koktajl to dobry pomysł na pożywne drugie śniadanie. Można go wzbogacić płatkami owsianymi czy otrębami, by zawierał jeszcze więcej błonnika.

Awokado jak je jeść? Czy można jeść samo awokado?

Jak jeść awokado? Owoc można jeść łyżką w postaci surowej. Lepiej jednak smakuje z dodatkiem soli i soku z limonki – wtedy miąższ nabiera wyrazistego smaku. Takie awokado może zastąpić masło – stanowi o wiele lepsze źródło tłuszczów. Roślinne hummusy to świetne alternatywy dla nabiału bogatego w tłuszcze nasycone i odzwierzęce.

Awokado można podawać także do potraw takich jak sushi. Dobrze też smakuje z owocami morza, a także z... czosnkiem i bazylią. Oprócz tego awokado nadaje się do przygotowania smacznych i słodkich deserów, które są bardzo sycące.

Niezwykła kanapka z awokado i aromatyczną cytrusową solą

Pasta z awokado to pyszny i prosty sposób na zdrowe jedzenie. Aby ją przygotować, wystarczy wydrążyć miąższ z owocu i dodać do niego sól oraz sok z cytryny lub limonki. Taka pasta przypomina zielone masło, jest bogata w zdrowe tłuszcze, witaminy i minerały. Warto smarować nim pieczywo, a następnie dodać świeże owoce albo zioła, np. szczypiorek, bazylię czy natkę pietruszki.

Super prosty przepis czekoladowy krem z awokado

Z awokado można przygotować także domową nutellę. Taki krem robi się z kakao, awokado, banana. Wystarczy wszystkie składniki zblendować, by otrzymać pożywną i słodką masę, która stanowi świetny i zdrowy zamiennik dostępnych w sklepach kremów czekoladowych.

Taki krem z awokado i kakao pasuje nie tylko do pieczywa, ale także do gofrów, naleśników czy placków. To dobra alternatywa dla dzieci, które spożywają za dużo cukrów prostych.

Maseczka z awokado – upiększająca papka na zmarszczki i przesuszoną skórę

Ze względu na bogactwo składników odżywczych awokado stosuje się również w zabiegach kosmetycznych. Może ono odżywić suchą i odwodnioną skórę, sprawić, że stanie się nawilżona i jędrna. Awokado pomaga zabezpieczyć skórę przed działaniem wolnych rodników, może zapobiec jej przedwczesnemu starzeniu i powstawaniu zmarszczek.

Aby zrobić domową maseczkę z awokado, wystarczy wydrążyć z niego miąższ, a następnie dodać do tego miód. Zieloną papkę nakładamy na skórę, pozostawiamy na 15 minut, a następnie zmywamy. Po nałożeniu takiej maseczki skóra będzie miękka i odżywiona.

