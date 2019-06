Możesz je jeść do woli! 10 owoców, które zawierają najwięcej wody

Nawodnienie organizmu w okresie letnim

Gdy temperatury za oknem rosną, zwiększa się także nasze zapotrzebowanie na płyny. Dzieje się tak z kilku powodów. Przede wszystkim nasz organizm zaczyna intensywnie się pocić, nawet jeśli nie uprawiamy sportu. Osoby, które ćwiczą, wykonują pracę fizyczną lub na świeżym powietrzu, powinni zdecydowanie więcej pić niż mają to w zwyczaju.

Odwodnienie organizmu – objawy

O odwodnieniu organizmu mówimy, gdy dojdzie do znacznej utraty wody i/lub elektrolitów (np. w wyniku wymiotów, biegunki, pocenia się), a także wtedy, gdy nie przyjmujemy wystarczającej ilości płynów. Do objawów odwodnienia zalicza się:

wzmożone pragnienie,



rzadsze oddawanie moczu,



mocz o ciemnym zabarwieniu,



problemy z koncentracją,



zaburzenia świadomości,



zmęczenie,



senność,



utratę jędrności skóry,



ból głowy.



Jeżeli zauważymy u siebie lub kogoś z naszego otoczenia objawy z powyższej listy, powinniśmy jak najszybciej zareagować.

Przede wszystkim powinniśmy zadbać o to, by nie dopuścić do takiej sytuacji.

Świeże owoce zapobiegają odwodnieniu

Odpowiednie nawodnienie organizmu zapewnia zdrowie i dobre samopoczucie. Bardzo dużą zawartość wody mają np. świeże owoce. Dodatkowo są niskokaloryczne, więc można zjeść ich więcej. Które owoce w dużej mierze składają się z wody i możesz je jeść do woli?

Bulion

Gdy za oknem jest bardzo gorąco, powinniśmy jak najczęściej sięgać po zupy i buliony. Możemy jeść je na ciepło lub na zimno (zupy owocowe, chłodniki). Przygotowywane są na bazie wody, więc zmniejszą ryzyko odwodnienia organizmu. Ponadto, jeśli w składzie zupy znajdą się głównie warzywa, posiłek będzie niskokaloryczny i jednocześnie bogaty w składniki odżywcze. Kotlety i tłuste makarony lepiej jeść, gdy temperatura nieco spadnie. Będziemy czuli się o niebo lepiej.



Pomidory

Pomidor z dodatkiem soli może być bardzo pomocy, gdy spadnie nam ciśnienie. Pomidor zapewni nawodnienie (w 94 procentach składa się z wody), a sól lekko podniesie ciśnienie. To czerwone warzywo zawiera także sporą ilość witamin i minerałów, w tym witaminy A i C wzmacniające odporność. Znajdziemy w nim również likopen, przeciwutleniacz, który zapobiega wielu poważnym chorobom.



Kalafior

Kalafior, choć nie wygląda, w niespełna 90 procentach składa się z wody. Niektórzy spożywają to warzywo na surowo, ale po ugotowaniu jest najsmaczniejsze. Kalafior składa się z kilkunastu różnych witamin i minerałów, w tym choliny, która rzadko występuje w produktach spożywczych. Cholina wspomaga zdrowie i pracę mózgu.



Grejpfruty

Grejpfruty, podobnie jak pomarańcze, zawierają mnóstwo wody i dobroczynnej witaminy C, która wspomaga układ odpornościowy. Ponadto sprzyjają odchudzaniu. Grejpfrut jest bogaty w błonnik, przeciwutleniacze oraz kilka witamin i minerałów, w tym witaminę A, potas i kwas foliowy.



Ogórki

Ogórki zawierają wyjątkowo mało kalorii i aż w 95 procentach składają się z wody. Zdaniem niektórych osób nie zawierają żadnych wartości odżywczych, ale to nie prawda. Dostarczają niewielką ilość witaminy K, potasu i magnezu. Można chrupać je w dowolnej chwili, gdy dopadnie nas głód. Są też doskonałym dodatkiem do przeróżnych sałatek i kanapek.



Pomarańcze

Pomarańcze w 88 procentach składają się z wody. Wystarczy przekroić jedną z nich, by zobaczyć, ile soku zawierają. Są doskonałą przekąską w upalne dni, ponieważ zapobiegają odwodnieniu. Znajdziemy w nich mnóstwo witaminy C oraz potas, który chroni serce i reguluje ciśnienie krwi.



Brzoskiwinie

Brzoskwinie składają się z wody w 89 procentach. Dostarczają również kilku ważnych witamin i minerałów, takich jak witamina A, witamina C, witaminy z grupy B i potas. Są też niskokaloryczne i zawierają dużo błonnika. Mogą po nie sięgać osoby będące na diecie redukcyjnej.



Truskawki

Truskawki składają się z wody w 91 procentach. Są jędrne i soczyste. Stanowią doskonałą przekąskę w upalny dzień. Poza tym zawierają mnóstwo witaminy C, a substancje w nich zawarte korzystnie wpływają na kolor zębów. Regularne spożywanie truskawek zmniejsza stan zapalny, dlatego warto je wprowadzić do codziennej diety.



Arbuz

Arbuz w 92 procentach składa się z wody i jest idealnym, orzeźwiającym, letnim przysmakiem. Zawiera także sporo błonnika, witaminy C, witaminy A i magnezu. Jedną z największych zalet arbuza jest także to, że jest wyjątkowo niskokaloryczny i co ciekawe, nadaje się na grilla. Nie wierzysz? Połóż plasterki na kilka minut na ruszcie i sprawdź, jak smakuje. Lekko pikantny, prawda? Niestety, po takiej obróbce termicznej straci dużo wody. Arbuz stanowi idealną przekąskę sam w sobie, ale można go także dodawać do sałatek, deserów i koktajli.Czytaj także:

