Przewlekły ból głowy – 3 potencjalne przyczyny

Przewlekły ból głowy staje się coraz powszechniejszą dolegliwością. W dużej mierze wpływa na to nasz styl życia, który z roku na rok staje się bardziej intensywny. Zmęczenie, przepracowanie, brak czasu dla siebie oraz stosowanie niezdrowej diety, powodują bóle głowy, które mogą przyjąć postać przewlekłą. Dlaczego jeszcze ciągle boli nas głowa? Powodów jest wiele, choć nie zawsze wydają się one oczywiste.

Dlaczego boli głowa?

Bóle głowy dzielimy na:

pierwotne bóle głowy, których przyczyn nie da się często dokładnie ustalić,



wtórne bóle głowy, które są objawem różnych chorób.



W przypadku przewlekłego bólu głowy jedynie około 5% przypadków to bóle głowy będące objawem innych schorzeń. W zdecydowanej większości przewlekłe bóle głowy to bóle pierwotne, których przyczyn można upatrywać w szeregu różnych czynników. Pierwotnym bólem głowy jest, m.in. migrena i napięciowy ból głowy.

Za przewlekły, inaczej codzienny, ból głowy uważa się dolegliwości, które występują minimum 4 godziny w ciągu doby i trwają dłużej niż 15 dni w miesiącu, przez co najmniej 3 miesiące. Przewlekłe bóle głowy mogą mieć zmienne nasilenie i pojawiać się w różnych okolicznościach. Z tego względu osoby podejrzewające u siebie tę dolegliwość, powinny codziennie zapisywać, w jakich okolicznościach pojawił się ból, jak był silny oraz ile trwał.

Dziennik bólu głowy może znacząco przyśpieszyć postawienie diagnozy i dać lekarzowi wskazówki odnośnie do tego, jakie powinien zastosować metody diagnostyczne. Przykładowo – ból głowy pojawiający się zawsze, gdy wychodzimy do pracy i ustępujący po powrocie do domu, może wskazywać na silny stres, a ból głowy pojawiający się po długiej pracy w pozycji siedzącej na schorzenia kręgosłupa.

Głowa może boleć także z powodu głodu i niedożywienia. Przewlekłe bóle głowy obserwowane są u osób, które ciągle przebywają na diecie, dlatego, jeżeli ból mija po posiłku, może oznaczać np. zbyt małą ilość węglowodanów w diecie.

Przyczyny bólu głowy

Przyczyny bólu głowy nie zawsze muszą wydawać się oczywiste, zwłaszcza gdy nie są zlokalizowane w pobliżu miejsca bólu. Czasami trudno nam uwierzyć w to, że przyczyną przewlekłych bólów głowy mogą być mocne zapachy, smog, a nawet brak świeżego powietrza. Co jeszcze może powodować przewlekły ból głowy?

1. Odwodnienie organizmu

Przewlekłe bóle głowy bardzo często występują u osób, które piją zbyt mało wody. Odwodnienie organizmu objawia się tępym bólem całej głowy, którego często nie są w stanie pokonać nawet silne tabletki przeciwbólowe. Z tego względu, jeżeli mało pijesz i cierpisz na bóle głowy, zamiast tabletki przeciwbólowej, wypij szklankę wody. Po około 20 minutach wypij drugą – jeżeli ból faktycznie spowodowany jest odwodnieniem, to dolegliwości powinny stać się mniej dokuczliwe i całkowicie minąć po wypiciu kolejnych porcji wody.

2. Choroby kręgosłupa

Na pojawienie się przewlekłych bólów głowy mogą także wpływać choroby kręgosłupa, zwłaszcza zlokalizowane w odcinku szyjnym. Na ich powstanie ma duży wpływ materac, na którym śpimy, praca siedząca, a także częste korzystanie ze smartfona i tabletu. Długie godziny spędzone za biurkiem na źle dobranym krześle i za kierownicą samochodu to także przyczyna przewlekłego bólu głowy.

3. Nadmiar lub brak snu

Zarówno chroniczne niedosypianie, jak i zbyt długie spanie mogą powodować przewlekłe bóle głowy, które najczęściej pojawiają się tuż po wstaniu z łóżka. Przewlekłe bóle głowy mogą być także skutkiem zaburzeń naszego rytmu dobowego – pracując w nocy i odsypiając w dzień, nasz zegar biologiczny ulega przestawieniu, wskutek czego możemy odczuwać sporadyczne lub codzienne bóle głowy, które z czasem mogą przerodzić się w migreny.

Ból głowy o charakterze przewlekłym wywołuje także nieleczone zapalenie zatok, alergia pokarmowa i wziewna, choroby zębów, choroby uszu, nerwica, depresja oraz zatrucia środkami chemicznymi.

