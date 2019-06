Dieta lodowa. Czy można schudnąć, jedząc lody?

Ewelina Celejewska: Dieta lodowa jest czasem porównywana do detoksu sokowego, zgodzisz się z tym?

Ula Mijakoska: Nie, nie zgadzam się i jest to dla mnie kolejne „odkrycie”, które ze zdrowym odżywianiem nie ma żadnego związku. Detoks sokowy opiera się na naturalnych sokach owocowych lub warzywnych, zrobionych najlepiej przed samym spożyciem. Naturalne soki owocowe utrzymują swoje właściwości odżywcze do 4h po przygotowaniu, a warzywne do 10h. Przez dobę można soki naturalne przechowywać w lodówce w ciemnych butelkach, ale ich wartość odżywcza będzie się zmniejszać. Dlatego nie rozumiem po co zamrażać sok, skoro i tak nie mamy czasu i żyjemy w pośpiechu.

Lody i sorbety wielkoprzemysłowe czy rzemieślnicze mają jeszcze wiele dodatków chemicznych i wtedy trudno mówić o detoksie.

Jesteś przeciwna jedzeniu lodów?

Absolutnie! Nie jestem przeciwna jedzeniu lodów czy sorbetów, ale jako deser, a nie szczególna dieta. Kolejna sprawa, o której w upalne lato warto pamiętać, to fakt, że duża ilość zimnych pokarmów osłabia narządy trawienne. Zimno powoduje skurcz i przez to pot i gorąco zatrzymuje w środku. Możemy powiedzieć, że lody i bardzo zimne napoje doprowadzają do skurczu żołądka i tym samym wstrzymują proces trawienia. Tym samym nie ma mowy o zdrowym odżywianiu z dietą lodową „pod rękę”.

Czy to prawda, że lody zawierają tzw. ujemne kalorie i nasz organizm spala ich więcej niż przyjmuje z takiego deseru?

Bardzo bym chciała potwierdzić twoją tezę, ale nie mogę. A to dlatego, że reakcje zachodzące w ciele człowieka nie są zgodne z zasadami typu 2+2= 4, i niestety doświadczyło tego wiele wiecznie odchudzających się osób.

Wspomniałam, że lody wywołują w organizmie skurcz, może niektórzy uważają, że to zimno, które dostarczamy ciału potrzebuje ogrzania i wtedy następuje, tak jak powiedziałaś, większe spalanie..? Pamiętajmy jednak, że lody, oprócz tego, że są zimne są też bardzo słodkie i w wysokim stopniu śluzotwórcze, do tego mają dużo dodatków chemicznych.

Które lody sprzyjają tyciu? I czy lody mogą być pełnowartościowym posiłkiem? A może lepiej się nie oszukiwać – zawsze będzie to słodka bomba kaloryczna...

Lody to cukier, białko, tłuszcz, sól i dodatki chemiczne. Te składniki w produktach wysoko przetworzonych są w takich wzajemnych proporcjach, które z jednej strony dają poczucie przyjemności, ale także powodują wzrost apetytu. Jedzone w dużych ilościach lub systematycznie będą sprzyjać tyciu. Najmniej kaloryczne będą sorbety na bazie wody i owoców, robione w domu.

Dlatego zamiast lodów, których warto latem unikać, dla ochłody lepiej ochłodzić pomieszczenia i jeść ochładzające pokarmy: sałatę, kiełki, owoce (jabłka, arbuzy, cytryny, ogórki) tofu oraz pić herbatkę z mięty i rumianku. Do potraw dodawać ostre przyprawy: papryczki, świeży imbir i czarny pieprz. Do tego pamiętajmy, by latem nie przejadać się i jeść lekkostrawne pokarmy. Będziemy czuć się lekko i, co za tym idzie, dobrze w swoim ciele. Zawsze warto zadbać o własne samopoczucie, a już na pewno w wakacje!

Ula Mijakoska – dietetyczka, diet coach (twórczyni diet coachingu) i refleksoterapeutka. Od 10 lat prowadzi terapie diet coachingowe w zakresie zdrowego procesu odchudzania z uwzględnieniem zaburzeń odżywiania, aktywnie towarzyszy swoim pacjentom w procesie zmiany destrukcyjnych nawyków żywieniowych; w terapiach wykorzystuje refleksoterapię metodą Lone Sorensen; przyjmuje indywidualnie i w grupach, www.swiadomyrozwoj.pl

