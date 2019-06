Jak schudnąć z brzucha w 2 tygodnie? 11 wskazówek, z których warto skorzystać

Na wstępnie ustalmy jedno – tłuszcz w okolicy talii nie odłożył się wczoraj czy przedwczoraj. Na obwód swojej talii pracowałeś zapewne kilka dobrych tygodni, miesięcy, jeśli nie lat. Nie uda się spalić tego dodatkowego tłuszczu w ciągu kilku dni, ale już 2 tygodnie wystarczą, żeby zobaczyć pewną różnicę, sprawić, by brzuch stał się płaski, a obwód się zmniejszył. Co więcej, poprawi się także ogólne samopoczucie – zniknie uczucie pełności, niektóre dolegliwości trawienne przestaną być tak dokuczliwe.

Szczuplejsza talia, płaski brzuch, zdrowsze ciało i zmniejszone ryzyko chorób przewlekłych – to wszystko możesz osiągnąć, redukując ilość tłuszczu w obrębie brzucha. Posiadanie większej ilości tłuszczu trzewnego może podnieść poziom LDL i ciśnienie krwi. Trzewny tłuszcz może również zmniejszać wrażliwość na insulinę, co zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2. Tłuszcz wokół narządów wewnętrznych jest więc szczególnie niebezpieczny i co ciekawe – problem ten może dotyczy nawet osób szczupłych.

Obwód brzucha – normy

Obwód brzucha u kobiet powinien być mniejszy niż 89 cm, a u mężczyzn mniejszy niż 102 cm. Warto też sprawdzić stosunek talii do bioder (WHR). Należy użyć następującego wzoru:

WHR = (obwód talii) / (obwód bioder)

Mężczyźni powinni mieć wskaźnik WHR mniejszy niż 1, podczas gdy kobiety powinny mieć wskaźnik WHR poniżej 0,8.

Jak schudnąć z brzucha w ciągu 2 tygodni?

Odstaw alkohol

To źródło pustych kalorii. Niestety, ale czas to zrozumieć - alkohol jest wrogiem szczupłej sylwetki. Słyszałeś kiedyś określenie "brzuch piwny"? Ten niskoprocentowy, kaloryczny alkohol to nie jedyny trunek, który sprzyja tyciu. Lepiej zrezygnować też ze słodkich likierów i koktajli. Uwaga, picie alkoholu zwiększa też apetyt (i to na niezdrowe produkty!), dlatego też lepiej zrezygnować z picia. Łatwiej uniknąć dodatkowych kalorii.



Ruszaj się!

Jak najwięcej! Nawet jeśli brakujesz w biurze, możesz zwiększyć swoją aktywność fizyczną. Dojeżdżasz komunikacją miejską? Wysiądź dwa przystanki wcześniej. Masz w pracy windę? Zrezygnuj z niej na rzecz schodów.



Postaw na zdrowe tłuszcze

Tłuszcz w diecie jest niezbędny, ponieważ rozpuszczają się w nim niektóre witaminy. Ponadto rewelacyjnie wpływa na funkcjonowanie mózgu, zmniejsza też ryzyko otyłości.



Pokochaj czosnek

Wyniki koreańskiego badania wykazały, że myszy otrzymujące dietę wysokotłuszczową uzupełnioną czosnkiem straciły znacznie więcej wagi i tłuszczu brzusznego niż te, które po prostu jadły tłuste potrawy.



Wypróbuj trening HIIT

Zamiast poddawać się kolejnemu niekończącemu się treningowi, zwiększaj intensywność, a zobaczysz wyniki szybciej, niż mógłbyś się spodziewać. Badania wykazały, że krótki, intensywny trening interwałowy jest niezwykle skuteczny, ponieważ kalorie spalane są jeszcze długo po zakończeniu ćwiczeń. Zdecydowanie lepiej wykonać taki trening, niż katować się samymi brzuszkami.



Zamień ketchup na pomidorową salsę

Niestety, ketchup jest smaczny, ale zawiera za dużo cukru. Zamiast niego lepiej sięgnąć po własnoręcznie wykonaną salsę pomidorową. To doskonałe źródło likopenu, przeciwutleniacza, który wiąże się z redukcją zarówno całkowitego tłuszczu, jak i obwodu talii. Jeśli lubisz pikantną salsę, tym lepiej; kapsaicyna w ostrej papryce, jak jalapeños, może również zwiększyć metabolizm.



Zadbaj o błonnik

Sekret szczuplejszego brzucha w mgnieniu oka? Mnóstwo błonnika w diecie. Chociaż wielu ludzi nie chce dodawać węglowodanów do swojej diety, kiedy próbują schudnąć, pokarmy bogate w błonnik mogą pomóc szybko zredukować tłuszcz z brzucha.



Zrezygnuj ze sztucznych słodzików

Według naukowców z Yale sztuczne słodziki są w rzeczywistości powiązane ze zwiększonym ryzykiem otyłości brzusznej i przyrostu masy ciała, być może dlatego, że mogą wywołać apetyt (często na niezdrowe produkty) i podnieść poziom insuliny w podobny sposób jak prawdziwy cukier. A zdawać by się mogło, że ich spożywanie zmniejsza ryzyko otyłości...



Unikaj tłuszczów trans

Badania przeprowadzone w Wake Forest University ujawniają, że małpy, których dieta zawierała 8 proc. tłuszczu trans, podniosły ilość tkanki tłuszczowej o 7,2 procent w ciągu sześcioletniego badania, podczas gdy te, które jadły tłuszcze jednonienasycone, zyskały tylko ułamek tej wagi. Tłuszcze w diecie? Tak, byle zdrowe. Zrezygnuj też z węglowodanów prostych - unikaj białego pieczywa. Zdecydowanie łatwiej zadbać o szczupłą sylwetkę, jedząc pełne ziarno.



Sięgaj po sezonowe owoce jagodowe

Jagody, takie jak truskawki, maliny, borówki i jeżyny są doskonałem źródłem resweratrolu, pigmentu przeciwutleniającego, który wiąże się z redukcją tkanki tłuszczowej w obrębie brzucha. Ponadto badania wykazały, że spożywanie jednej szklanki owoców jagodowych dziennie zmniejsza ryzyko rozwoju chorób układu krążenia. Jagody są też dobrym źródłem antyoksydantów, które walczą z wolnymi rodnikami i redukują stany zapalne w obrębie organizmu.



Nie śpij zbyt długo

Jedno badanie, opublikowane na łamach "Obesity" wykazało, że ​​osoby lubiące sobie pospać, spożywają prawie 250 kalorii więcej w ciągu dnia, pomimo jedzenia o połowę mniej owoców i warzyw niż ranne ptaszki. Co gorsza, sięgali po bardziej słone i słone potrawy niż ci, którzy obudzili się wcześniej. Wstawanie o świcie ma także pozytywny wpływ na nasze zdrowie psychiczne - szczególnie, gdy na oknem intensywnie świeci słońce. Naukowcy z Fred Hutchinson Cancer Research Center odkryli, że kobiety z nadwagą z niedoborem witaminy D w wieku od 50 do 75 lat, które podniosły spożycie tak zwanej witaminy słońca, tracą więcej wagi i tkanki tłuszczowej niż ci, którzy tego nie zrobili. Trzeba jednak pamiętać, że istotna jest także liczba godzin snu. Liczne badania wykazały, że chroniczne niewyspanie sprzyja tyciu.

