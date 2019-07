9 produktów, których nie powinny jeść kobiety

Niektóre pokarmy z listy niedozwolonych są znanymi substancjami zaburzającymi poziom hormonów, podczas gdy inne mogą zwiększyć ryzyko rozwoju chorób przewlekłych. Jeżeli natomiast próbujesz zajść w ciążę lub karmisz piersią, również znajdziesz tutaj kilka pozycji, które powinnaś wyeliminować. Niezależnie od tego, czy dane pokarmy powodują zaburzenia płodności, czy narażają na ryzyko przybrania na wadze i chorób serca, nigdy nie powinny gościć na twoim talerzu.

Jeżeli chcesz zajść w ciążę...

1. Alkohol

Z pewnością doskonale zdajesz sobie sprawę, że picie alkoholu podczas ciąży jest nie do przyjęcia. Ale napoje z procentami mogą przeszkadzać także wtedy, gdy próbujesz zajść w ciążę. Kobiety, które piją co najmniej jeden napój alkoholowy dziennie, są obarczone o 50 procent większym ryzykiem niepłodności w porównaniu do niepijących kobiet. Zamień swój ulubiony koktajl na wodę gazowaną ze świeżymi owocami, przynajmniej do momentu, kiedy skończysz karmić piersią.

2. Czerwone mięso

Jeśli soczysty stek lub chrupiący boczek jest częścią twojej codziennej diety, może to mieć negatywny wpływ na możliwość zajścia w ciążę. Naukowcy z Harvardzkiej Szkoły Zdrowia Publicznego przeprowadzili pod tym kątem pewne badanie. Odkryli, że kobiety, które jadły najwięcej białka zwierzęcego miały o 39 procent większą szansę na niepłodność. Sprawdzono także, jak przedstawia się ten temat w przypadku prób rezygnacji z wszystkich rodzajów mięsa zwierząt przy próbach poczęcia. Z badań wypłynął wniosek, że kobiety, które spożywały duże ilości białek pochodzenia roślinnego, rzadziej napotykają problemy podczas prób zajścia w ciążę.

3. Mięso miecznika

Amerykańska Agencja Żywności i Leków wymieniła miecznika wśród ryb, których należy unikać, zwłaszcza jeśli jesteś w ciąży, próbujesz zajść w ciążę lub karmisz piersią. Problem polega na tym, że jej mięso odznacza się wysokim poziomem rtęci. Może on wynosić do 0,99 części na milion – to druga po płyteczniku ryba o najwyższym poziomie zatrucia rtęcią. Jeśli myślisz o zajściu w ciążę, nie spożywaj ich – pocieszać może fakt, że na szczęście prawdopodobnie nie dostaniesz w polskich sklepach płytecznika. Spożywanie produktów z wysoką zawartością rtęci podczas ciąży może zaszkodzić mózgowi i układowi nerwowemu dziecka. Wybierz bezpieczniejsze ryby, takie jak sum, flądra, łosoś i tilapia – możesz bezpiecznie spożywać je 2-3 razy w tygodniu.

4. Odtłuszczony jogurt

Jogurt bez tłuszczu, a zwłaszcza jogurty smakowe, może być wypełniony po brzegi cukrem, przez co przyczynia się do zwiększenia poziomu cukru we krwi. Może również wpływać na zdolność do zajścia w ciążę. Zostało przeprowadzone badanie, które wykazało, że kobiety spożywające duże ilości niskotłuszczowego nabiału były narażone na 85 procent wyższe ryzyko niepłodności owulacyjnej w porównaniu z kobietami, które jadły takich produktów mało lub wcale.

Jeżeli próbujesz schudnąć...

5. Białe, pszenne pieczywo

Możesz sądzić, że biały chleb jest lepszym wyborem niż na przykład pączek. Jednak oba składają się z rafinowanych węglowodanów, a twoje ciało przetwarza rafinowane węglowodany w cukier. Zostają one pozbawione prawie całego błonnika, co oznacza, że ​​powodują wzrost poziomu cukru we krwi oraz insuliny.

6. Gazowane napoje „dietetyczne”

Myślisz, że napoje typu „zero” to świetny sposób na obniżenie dawki przyjmowanych kalorii oraz masy ciała? Oczywiście nie mają one kalorii i cukru, ale za to są wypełnione chemikaliami. Badanie opublikowane w czasopiśmie Journal of the American Geriatrics Society wykazało, że u osób, które piły takie napoje regularnie przez okres 9 lat, ilość tkanki tłuszczowej w obrębie brzucha była trzykrotnie większa niż u osób wybierających inne rodzaje płynów.

7. Soki owocowe

Powszechnie uważa się, że naturalny sok musi być zdrowy, ponieważ jest zrobiony z owoców. Z pewnością zawiera witaminy i minerały, ale również cukier. Statystyka jest nieubłagana: co czwarta kobieta umiera co roku z powodu powikłań związanych z chorobami serca, a to do nich przyczynia się cukier, który zwiększa stan zapalny, a ten z kolei może powodować choroby serca.

Jeżeli chcesz poprawić zdrowie twojego serca...

8. Zabielacz do kawy

Zabielacz czyli popularna śmietanka do kawy to źródło tłuszczów trans. Nawet śladowe ilości tych przetworzonych tłuszczów mogą być szkodliwe dla twojego serca. Lepiej dodać do kawy zwykłe mleko. W opcji wegańskiej sprawdzi się mleko migdałowe, ryżowe lub kokosowe.

9. Margaryna

Taka niepozorna kostka tłuszczowa to kolejne ze źródeł zabójczych tłuszczów trans. Ten rodzaj tłuszczu nie tylko wiąże się z chorobami serca, ale także przyspiesza starzenie się skóry i sprawia, że na twarzy pojawia się więcej zmarszczek. Tłuszcze trans powodują, że skóra staje się bardziej podatna na promieniowanie ultrafioletowe. Zamień margarynę na zdrową oliwę z oliwek lub w ostateczności na prawdziwe masło.

