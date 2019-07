Czy przy cukrzycy można jeść kaszkę kukurydzianą?

Cukrzyca jest wciąż bardzo powszechnym problemem. Choroba ta wymaga stosowania określonej diety, a co za tym idzie wyeliminowania wielu produktów ze swojego codziennego sposobu odżywiania. Czy kasza kukurydziana również powinna zostać usunięta?

Jest bogactwem węglowodanów

Kaszka jest zrobiona z ziaren kukurydzy, które są produktem typowo skrobiowym, i dlatego jest bogata w węglowodany. 240 g gotowanej kaszy dostarcza aż 24 gramy węglowodanów. Podczas trawienia węglowodany rozpadają się na prostsze cukry, które przedostają się do krwi. Następnie insulina usuwa te cukry, aby mogły być wykorzystane do wytwarzania energii. Jednak organizmy osób cierpiących na cukrzycę nie wytwarzają insuliny ani nie reagują na nią dobrze i w związku z tym po spożyciu dużej ilości węglowodanów mogą wystąpić potencjalnie niebezpieczne skoki cukru we krwi.

W związku z tym zaleca się ograniczenie dużych porcji żywności o wysokiej zawartości węglowodanów i w zamian spożywanie takich posiłków, które charakteryzują się zbilansowaną zawartością wszystkich trzech makroskładników odżywczych: węglowodanów, białek i tłuszczów. Mimo to prawdopodobnie możesz jeść taką kaszkę, jeśli masz cukrzycę – ale powinieneś spożywać ją w małych porcjach i nie zapominać o innych zdrowych produktach, aby ograniczyć ryzyko wahania poziomu cukru we krwi.

Metody przetwarzania kaszy wpływają na poziom cukru

Sposób przetwarzania kaszki również wpływa na poziom cukru we krwi. Produkty wytworzone z niej różnią się ilością błonnika, niestrawnego węglowodanu, który powoli przechodzi przez ciało i pomaga obniżyć poziom cukru. Im więcej błonnika zawiera dana kaszka, tym będzie dla ciebie lepsza, jeśli masz cukrzycę. Są one dostępne w kilku formach, w tym:

Gruboziarnista: wykonana z grubo zmielonych ziaren całej kukurydzy;



Drobnoziarnista: zmielone ziarna kukurydzy nasączone uprzednio roztworem alkalicznym w celu usunięcia zewnętrznej powłoki;



Instant: zmielona z nasion, z których usunięto zarówno zewnętrzną warstwę, czyli łupinę, jak i zarodki, które są bogatymi w składniki odżywcze częściami ziarna kukurydzy.



Ponieważ zewnętrzna powłoka jest głównym źródłem błonnika w ziarnie kukurydzy, kaszka gruboziarnista zawiera większe ilości błonnika niż bardziej przetworzone odmiany. W rezultacie właśnie gruboziarnisty rodzaj kaszy jest prawdopodobnie najlepszym wyborem dla osób chorych na cukrzycę, ponieważ nie musi zwiększać poziomu cukru we krwi tak bardzo jak inne rodzaje.

Różnice w indeksie glikemicznym

Ze względu na różne metody przetwarzania indeks glikemiczny kaszki może się znacznie różnić. W skali od 0 do 100 indeks pozwala oszacować, w jakim stopniu dana żywność zwiększa poziom cukru we krwi. Zależy to od skrobi, metod przetwarzania, innych składników odżywczych, sposobu obróbki termicznej i kilku innych czynników.

Przeprowadzono badanie na 11 zdrowych dorosłych osobach i na jego podstawie zauważono, że kasza wytworzona ze zmielonej i sfermentowanej mąki kukurydzianej miała średnią wartość IG około 65, podczas gdy kasza wytworzona z niefermentowanej mąki kukurydzianej uzyskała wynik powyżej 90.

Jednak pokarmy o wysokim IG niekoniecznie prowadzą do kłopotów z kontrolą poziomu cukru we krwi u osób z cukrzycą. Liczy się także ilość spożywanego pokarmu i ich rodzaj. Na przykład spożycie 480 g kaszki prawdopodobnie zwiększy poziom cukru we krwi bardziej niż 120 g jajek, warzyw nieskrobiowych lub innych pokarmów przyjaznych cukrzycy.

Jak zatem spożywać taką kaszkę?

Jeżeli będziesz bacznie pilnował sposobu przygotowania kaszki, może być ona częścią zrównoważonej, przyjaznej cukrzycy diety. Powinieneś jednak spróbować kaszy gruboziarnistej, ponieważ zawiera więcej błonnika i w mniejszym stopniu naraża cię na wzrost poziomu cukru we krwi.

Ważne jest również gotowanie kaszki z wodą lub bulionem zamiast podawania jej tak, jak często ma to miejsce w USA: z mlekiem i serem. Te produkty również wpływają na całkowitą zawartość węglowodanów i nie są zbyt korzystne.

Z takiej kaszki możesz stworzyć aromatyczne i smaczne danie, używając ziół, przypraw oraz m.in. czosnku. Niemniej jednak należy pamiętać, że kasza jest zazwyczaj podawana w dużych porcjach z wysokokalorycznymi pokarmami, takimi jak masło i przetworzone mięso. Spróbuj ograniczyć się do jednej lub dwóch małych porcji dziennie. Upewnij się, że jesz dużo chudego białka oraz że twoja dieta obfituje także w zdrowe tłuszcze i warzywa.