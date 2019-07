Jak ograniczyć tłuszcz w diecie? Kilka prostych trików

Tłuszcz odgrywa bardzo ważną rolę w codziennej diecie, np. niektóre witaminy (A, D, E i K) rozpuszczają się tylko w nim. Zdrowe tłuszcze pomagają chronić serce i są doskonałym źródłem energii. Jednak i z nimi należ uważać – nadmiar tłuszczu w diecie sprzyja otyłości, ale także niekorzystnie wpływa na pracę wielu narządów, w tym serca i mózgu.

Ograniczenie tłuszczu w codziennej diecie jest więc idealnym rozwiązaniem dla osób, którym zależy na redukcji masy ciała i takich, które dbają o dobre zdrowie. Oto kilka prostych sposobów, które przydadzą się w kuchni:

Przestań smażyć

Grillowanie czy pieczenie nie wymaga dodatkowego oleju lub masła, jak w przypadku smażenia na patelni. Poddawaj warzywa i mięso obróbce na grillu lub w piekarniku, aby uzyskać wyśmienity smak, ale żadnego dodatkowego tłuszczu. Warto rozważyć też gotowanie na parze. Ogrzewając potrawy możesz skorzystać z kuchenki mikrofalowej. Nie jest to jednak najzdrowsza forma podgrzewania produktów.

Kup dobrą patelnię

Zainwestuj w patelnię, która ma nieprzywierającą powłokę. Dzięki temu smażenie będzie znacznie prostsze i szybsze, ale także zdrowsze – można zupełnie zrezygnować z tłuszczu lub dodać go dosłownie odrobinę. Dodatkowy plus? Tego typu patelnie dużo łatwiej się myje. Należy jednak uważać, aby podczas smażenia nie uszkodzić powłoki przyborami kuchennymi (np. nożem).

Przestań zagęszczać zupy śmietaną

Większość zup doskonale smakuje także bez śmietany. Jeżeli jednak wolisz, by zupa była gęsta, spróbuj przyrządzić krem lub dołóż więcej warzyw. Możesz też dodać nieco drobnego makaronu lub brązowy ryż, dzięki czemu zupa stanie się bardziej sycąca i zastąpi także drugie danie.

Czytaj także:

Fast food wpływa na płodność kobiety. Szokujące badania

Modyfikuj przepisy

Przygotowując danie według konkretnego przepisu, postaraj się zredukować ilość tłuszczu o połowę. Nawet w przypadku ciast nie powinno to wpłynąć na smak czy konsystencję. Przestań też dodawać składniki „na oko” – ta metoda jest zawodna i często powoduje, że dodajemy czegoś więcej niż należy.

Zrezygnuj z żywności przetworzonej

To, ile tłuszczu znajduje się w danej potrawie może wiedzieć tylko wtedy, gdy samodzielnie ją przygotujesz. Unikaj więc żywności przetworzonej i ogranicz wyjścia do restauracji. Niektóre dania mogą zawierać bardzo dużo tłuszczu, ponieważ wpływa on na smak i zapach potraw. Sałatki też nie zawsze są dobrym rozwiązaniem – wiele z nich zawiera sosy oparte na śmietanie, majonezie lub oleju.

Czytaj także:

Zaskakujące przyczyny niedoboru witaminy D

Osuszaj smażone potrawy ręcznikiem papierowym

Smażysz naleśniki i odkładasz je na kupkę? Każdy placek przełóż ręcznikiem papierowym, który wchłonie nadmiar tłuszczu. Ta metoda sprawdzi się w przypadku wszystkich, smażonych produktów – warzyw, mięsa, naleśników, pierogów itd.

Ponadto zawsze wybieraj zdrowe, nienasycone tłuszcze, które mają korzystny wpływ na ludzki organizm.

Czytaj także:

5 produktów, które powinieneś mieć w swojej lodówce