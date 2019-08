Jak przyrządzić pizzę, żeby była zdrowsza?

Wszyscy kochamy fast foody, choć tak naprawdę mało kto się do tego przyznaje. Problem w tym, że dania dostępne w barach szybkiej obsługi w żaden sposób nie wpisują się w zasady zdrowej diety i różnie jest z ich jakością, ale zawsze możemy przygotować je w domowej wersji, czyli w znacznie zdrowszej odsłonie.

Domowa pizza – czy może dobrze smakować?

Wiele osób jest zdania, że domowa pizza nie ma smaku i nie warto tracić czasu na jej przygotowanie. Faktycznie, początkowo może wydawać się, że pizza z piekarnika nie jest idealna, jednak to tylko pierwsze wrażenie. W dużej mierze na nasze doznania smakowe wpływa przyzwyczajenie i podbijanie smaku spożywanych na mieście fast foodów sztucznymi dodatkami do żywności. Nie stosujemy ich podczas przygotowania pizzy w domu, więc i smak gotowego dania wydaje się nam nieco bardziej mdły i jakby nie taki, jak być powinien.

Prawdą jest to, że pizza z pieca smakuje dużo lepiej niż pizza z piekarnika, jednak przecież nie w każdym barze szybkiej obsługi możemy kupić pizzę z opalanego drewnem pieca, a i tak nam ona smakuje. Dlaczego? Oczywiście ze względu na to, że przygotowywana jest ona z dość bogatych pod względem różnych dodatków składników. Oczywiście nie można generalizować, bo istnieją pizzerie (nie tylko włoskie), które serwują w 100% naturalny i mający wysokie wartości odżywcze produkt, ale nadal musimy ich dość długo szukać.

Pizza domowa może konkurować z pizzą serwowaną w dobrych i stawiających na jakość oraz zdrowie swoich gości pizzeriach, ale trzeba nauczyć się ją przyrządzać. Wystarczy odrobina chęci, wolnego czasu oraz cierpliwości, aby móc cieszyć się smakiem domowej pizzy, którą zjemy bez większych wyrzutów sumienia i szkody dla zdrowia.

Dobra pizza nie jest zła, czyli dlaczego pizza uważana jest za fast food?

Czy pizza faktycznie powinna być zaliczana do fast foodów? Biorąc pod uwagę tradycyjny proces jej przygotowania to raczej nie, bo nie jest on wcale szybki. Domowa pizza nie musi być tucząca, a zjedzona np. raz w miesiącu, na pewno nam nie zaszkodzi. Jak ją przyrządzić? Poniżej znajdziecie kilka sposobów na to, aby pizza była zdrowsza.

Sposoby na zdrową pizzę

Po pierwsze: tradycyjne ciasto do pizzy

Pizzy nie powinno przyrządzać się z gotowego ciasta, bo jest ono nie tylko pełne sztucznych dodatków, ale także niezbyt smaczne. Tradycyjne ciasto do pizzy składa się jedynie z kilku składników, które są w pełni naturalne.

Po drugie: domowy sos do pizzy

Domowy sos do pizzy na pewno nie jest niezdrowy i tuczący, a wręcz przeciwnie – jest źródłem obecnego w pomidorach likopenu. Przygotowując go ze świeżych pomidorów, ziół oraz czosnku, możemy cieszyć się smakiem oraz wysokimi wartościami odżywczymi pizzy.

Po trzecie: zdrowe dodatki

Pizza kupowana w barach, restauracjach, a nawet z pozoru tradycyjnych pizzeriach często jest źródłem pustych kalorii, które pochodzą z tłustej wędliny, serów udających parmezan oraz mozzarellę, a także sporej dawki oliwy, która rzadko jest prawdziwą oliwą. Przygotowując pizzę w domu, mamy pełną kontrolę nad tym, co na niej kładziemy. Warto zastąpić sklepowe wędliny np. grillowanym lub ugotowanym na parze kurczakiem, położyć na cieście sporo różnych warzyw i wszystko posypać ułatwiającymi trawienie ziołami – wówczas pizza będzie nie tylko zdrowsza, ale także stanie się sposobem na przekonanie dzieci do próbowania nowych smaków. Trzeba tylko pamiętać o jednym – sery żółte, które dodatkowo poddajemy procesowi zapiekania, są dość tuczące, dlatego warto postawić na jakość i dodawać je z umiarem. Dobrym wyborem będzie tradycyjny parmezan, niewielki dodatek włoskiej mozzarelli lub np. ser kozi.

Na koniec kilka słów o sosach do pizzy…

Pizza i ketchup to zgrany duet, jednak sięgając po gotowy ketchup, zjadamy sporo niepotrzebnego cukru oraz masę soli. Z tego względu lepiej zrobić domowy ketchup lub sos na bazie jogurtu naturalnego oraz czosnku i ziół – wówczas pizza będzie o wiele smaczniejsza i znacznie mniej kaloryczna.

