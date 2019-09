Oto, co dzieje się z twoim ciałem, gdy jesz za dużo białka. Od dziś zachowasz umiar

Ile białka należy zatem jeść?

Przeciętna dorosła osoba potrzebuje dostarczać około 0,8 g białka na kilogram masy ciała dziennie, co odpowiada średnio około 56 g białka dziennie w przypadku mężczyzn, jeżeli natomiast chodzi o kobiety jest to 46 g.



Możesz szybciej umrzeć

Oto chyba największy minus diety wysokobiałkowej: zwiększa ryzyko raka. Diety bogate w białko zwierzęce mogą znacznie zwiększyć ryzyko zachorowania na nowotwory. Osoby na diecie wysokobiałkowej i niskowęglowodanowej są szczególnie zagrożone.



Będziesz mieć nudności

Zbyt wiele jajek i koktajli białkowych może obciążać enzymy trawienne. To prowadzi do niestrawności i nudności, o czym może zaświadczyć każdy, kto kiedykolwiek spożył te składniki w nadmiarze.



Zachorujesz na dnę moczanową

Kiedy spożywasz duże ilości białka, tłuszcz i białko przekształcane są w azot. Ten pierwiastek może obciążać nerki, co powoduje uwalnianie większej ilości kwasu moczowego. Kwas moczowy może gromadzić się wokół stawów palców stóp (szczególnie dużego palca), co prowadzi do powstawania kryształów kwasu moczowego. Dają one bolesne odczucia i powodują dnę moczanową.



Odwodnisz swój organizm

Nadmierna ilość azotu w organizmie ma jeszcze jeden efekt uboczny. Taki stan rzeczy sprawi, że doznasz odwodnienia i będziesz czuć silne pragnienie. Możesz przeciwdziałać temu efektowi ubocznemu, zwiększając spożycie wody lub po prostu ograniczając spożycie białka.



Zaczną cię boleć nerki

Jednak ból nerek to nie jest najgorsza rzecz w tym przypadku. Dieta wysokobiałkowa może po prostu uszkodzić te delikatne narządy. Potrawy typowo białkowe, takie jak kurczak czy wołowina zawierają azot. Ten pierwiastek spożywany w niewielkich lub umiarkowanych ilościach może być bez problemu wydalany przez organizm. Jednak, kiedy spożywasz więcej białka niż potrzebuje twoje ciało, nerki muszą wykonać bardziej intensywną pracę, aby poradzić sobie z nadmiarem azotu. Chociaż nie jest to problemem w przypadku krótkoterminowych diet, na dłuższą metę może powodować trwałe uszkodzenie nerek.



Wrócisz do starej wagi

Diety wysokobiałkowe i niskowęglowodanowe są popularne wśród osób, które chcą szybko schudnąć. Jednak zgodnie z najnowszymi badaniami długoterminowe skutki tych diet mogą faktycznie objawić się w postaci ponownego przyrostu masy ciała. Rozważ po prostu stosowanie zdrowej i zbilansowanej diety, aby uniknąć takich problemów.



Pojawi się nieprzyjemny zapach z ust

Jeśli spożywasz duże ilości białka, ponieważ chcesz zredukować ilość węglowodanów w diecie, twoje ciało w końcu zacznie produkować energię poprzez spalanie tłuszczów i białek w procesie zwanym ketozą. To może być dobra wiadomość dla tych, którzy chcą zrzucić dodatkowe kilogramy (przynajmniej na początku odchudzania), ale to jednocześnie jest to niepocieszające dla każdego, kto jest w pobliżu osoby będącej na diecie. Ketoza bowiem przyczynia się do wydzielania okropnego zapachu z ust, którego nie zamaskuje ani szczotkowanie, ani nici dentystyczne.Czytaj także:

