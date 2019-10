Kurkuma zabije superbakterie? Nowe odkrycia naukowców

Superbakterie są bardzo trudne do zabicia. Najpopularniejszą jest Helicobacter pylori (H. pylori), która zaraża niekiedy od 24 do nawet 79 proc. populacji świata. Podobnie jak inne superbakterie, H. pylori jest coraz bardziej odporna na tradycyjne antybiotyki. Według Światowej Organizacji Zdrowia bakterie odporne na leki są jednym z największych zagrożeń dla zdrowia na świecie. Niektórzy eksperci przewidują, że do 2050 r. spowoduje ona więcej zgonów niż rak, chyba że naukowcy znajdą sposób, aby jej przeciwdziałać.

Kurkuma rozwiąże problem?

Naukowcy z Wielkiej Brytanii i Niemiec być może znaleźli innowacyjny sposób walki z H. pylori bez stosowania antybiotyków. Zastosowali maleńkie kapsułki wypełnione naturalnymi składnikami, w szczególności kurkuminą, aby pomóc antybiotykom wykonywać swoją pracę bardziej skutecznie. Kurkumina, która jest składnikiem kurkumy, ma właściwości przeciwzapalne i przeciwnowotworowe.

„H. pylori jest rozprzestrzeniającym się na całym świecie patogenem. Szacuje się, że nawet 70 proc. ludzi na całym świecie jest nosicielami tego patogenu” – mówi profesor Francisco Goycoolea ze School of Food Science and Nutrition w Leeds w Wielkiej Brytanii. W 2017 roku WHO umieściła H. pylori na liście bakterii odpornych na leki, które stanowią największe zagrożenie dla zdrowia na świecie i co do których wymagane są niezwłocznie skuteczne rozwiązania.

Oporność występuje, ponieważ bakterie zmieniają się i dostosowują, co oznacza, że ​​antybiotyki nie mogą dłużej leczyć infekcji bakteryjnych. Chociaż oporność występuje naturalnie, na przykład niewłaściwe stosowanie antybiotyków w leczeniu przeziębienia pogarsza sytuację. Obecnie superbakterie eliminuje się antybiotykami, które tylko pomagają bakteriom uodparniać się.

Naturalne składniki pomagają zwalczać superbakterię

4,4 mld ludzi na całym świecie to nosiciele H. pylori. Nie zawsze mają objawy, chociaż może ona powodować wrzody, zapalenie błony śluzowej żołądka i zwiększone ryzyko raka żołądka. Lekarze uważają H. pylori za bardzo trudną do leczenia. „Bakterie chowają się pod warstwą śluzową żołądka, gdzie antybiotyki nie docierają skutecznie. To często prowadzi do nawracających infekcji i powoduje powstawanie opornych szczepów” – mówi Goycoolea.

Zespół badawczy z uniwersytetów w Leeds w Wielkiej Brytanii oraz Münster i Erlangen w Niemczech odkrył, że odpowiednie dawki kurkuminymogą powstrzymać bakterie przed przywieraniem do komórek żołądka. To pomaga antybiotykom wykonywać swoją pracę.

To nowatorskie rozwiązanie wykorzystuje nietoksyczne produkty spożywcze i farmaceutyczne. Naukowcy pokryli nanokapsułki lizozymem, który pomaga zwalczać infekcje bakteryjne. Naukowcy zastosowali także niewielką ilość siarczanu dekstranu, który wiąże receptory w bakteriach i w warstwie błony śluzowej pokrywającej żołądek.

Naukowcy przeprowadzili badania in vitro lub poza ciałem ludzkim, wykorzystując komórki żołądka i bakterie. Zespół badawczy ma nadzieję, że naukowcy wykorzystają nanokapsułki, aby pomóc wyeliminować H. pylori i ograniczyć szczepy superbakterii. Chcą opatentować preparat.

