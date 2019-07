Masz te objawy? Możesz mieć Helicobacter pylori

Bakteria Helicobacter pylori może spowodować w naszym organizmie nieodwracalne szkody. Oprócz dość nieprzyjemnych dolegliwości ze strony górnego odcinka układu pokarmowego wywołuje ona także raka żołądka oraz przewlekły stan zapalny żołądka. Szacuje się, że nawet 80% ludzkiej populacji może być zakażone bakterią H. pylori. W jaki sposób można się nią zarazić?

Co to jest Helicobacter pylori?

Helicobacter pylori to spiralna, Gram-ujemna bakteria, która doskonale czuje się w naszym żołądku. Przywierając do błony śluzowej, wpływa ona na zobojętnianie kwasu żołądkowego oraz powoduje zmianę pH i produkuje szkodliwe toksyny, co skutkuje licznymi dolegliwościami zdrowotnymi. Skutkiem zakażenia jest m.in. przewlekły stan zapalny, powstawanie wrzodów żołądka oraz dwunastnicy, a także poważne schorzenia żołądka np. nowotwory i chłoniaki tego narządu.

Warto wiedzieć, że nie każda osoba zakażona bakterią H. pylori odczuwa dolegliwości ze strony układu pokarmowego, a samo zakażenie najczęściej przebiega bezobjawowo. W niektórych przypadkach zakażenie nie powoduje żadnych objawów i zagrożenia dla zdrowia, gdyż bakteria ta nie namnaża się w stopniu, który wpływałby na zaburzenie pH żołądka. Do końca nie wiadomo, dlaczego tak się dzieje, jednak duży wpływ na neutralizację negatywnego oddziaływania bakterii na układ pokarmowy może mieć prawidłowo funkcjonujący układ immunologiczny i niezaburzona, naturalna flora bakteryjna, która jest w stanie poradzić sobie z atakującymi organizm bakteriami H. pylori.

Jak można zarazić się helicobacter pylori?

Do zakażenia H. pylori dochodzi często w okresie dzieciństwa, jednak odsetek osób zakażonych wzrasta wprost proporcjonalnie do wieku.

Uważa się, że najczęstszą przyczyną zakażenia jest kontakt ze śliną nosiciela np. w czasie korzystania ze wspólnych naczyń, sztućców oraz dzielenia się posiłkami i napojami.

Do zakażenia może dojść także m.in. podczas pocałunków i seksu oralnego.

Warto pamiętać, że można w łatwy sposób zarazić dziecko, stosując praktykowaną przez kolejne pokolenia metodę oblizywania smoczka po jego upadku na podłogę, próbowania posiłku z łyżeczki, którą karmimy dziecko itp.

Helicobacter pylori – objawy

Zakażenie Helicobakter pylori może przez bardzo długi czas nie dawać żadnych objawów. Najczęściej o nadmiernym namnażaniu się tej bakterii świadczą nawracające objawy ze strony górnego odcinka układu pokarmowego, m.in.:

uciążliwe wzdęcia,



trudne do usunięcia zaparcia,



bóle brzucha, które lokalizują się najczęściej w okolicy nadbrzusza,



nudności i wymioty,



zgaga,



częste odbijanie,



wrzody żołądka i dwunastnicy,



zmniejszenie apetytu.



Objawy, które mogą wskazywać na zakażenie bakterią Helicobacter pylori, najczęściej pojawiają się okresowo, dlatego łatwo pomylić je ze zwykłą niestrawnością, zatruciem pokarmowym lub objawami przewlekłego stresu. Ważne, aby zdawać sobie sprawę z tego, że powyższe dolegliwości mogą świadczyć o zakażeniu groźną dla zdrowia bakterią, a nieleczone zakażenie może doprowadzić do rozwoju bardzo poważnych chorób.

Jak diagnozuje się zakażenie bakterią Helicobacter pylori?

Zakażenie bakterią H. pylori może zostać zdiagnozowane na podstawie kilku badań. Najprostsze i najmniej inwazyjne jest wykonanie domowego testu na obecność przeciwciał swoistych bakterii w krwi. Badanie to pozwala samodzielnie sprawdzić, czy w naszym organizmie znajdują się groźne bakterie; w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku wskazane jest skorzystanie z innych, laboratoryjnych metod diagnostycznych np. także bezinwazyjnego testu oddechowego, który pozwala wykryć obecność mocznika w wydychanym powietrzu.

Inne metody diagnozowania zakażenia to m.in. badanie kału na obecność antygenów bakterii H. pylori oraz badanie histopatologiczne pobranego w czasie gastroskopii wycinka błony śluzowej żołądka.

