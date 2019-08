Palisz papierosy? Antybiotyki mogą ci nie pomóc przy zakażeniu

Nowe badania analizują wpływ dymu papierosowego na szczepy MRSA i stwierdzają, że bakterie są bardziej trwałe, bardziej inwazyjne i bardziej odporne na niektóre antybiotyki. Lekarze doskonale wiedzą, że nałóg ten osłabia układ odpornościowy, zwiększając podatność organizmu na infekcje. Jednak niewiele wiedzą o tym, jak dym papierosowy wpływa w szczególności na drobnoustroje żyjące w jamie nosowo-gardłowej. Badacze z Wielkiej Brytanii postanowili sprawdzić wpływ dymu papierosowego na Staphylococcus aureus (S. aureus) – bakterie występujące powszechnie u ludzi.

Badania ukazały się w czasopiśmie Scientific Reports.

Staphylococcus aureus kontra dym i antybiotyki

S. aureus wchodzi w skład mikroflory nosowej 30–60% ludzi. Patogen może powodować różne infekcje, od drobnych, takich jak powierzchowne infekcje skóry, do bardzo ciężkich i potencjalnie śmiertelnych, takich jak zapalenie płuc lub zapalenie wsierdzia. Odporne na antybiotyki szczepy S. aureus w znacznym stopniu przyczyniają się do kryzysu zdrowia publicznego związanego z odpornością na drobnoustroje. Odporny na metycylinę S. aureus (MRSA) co roku zabija mnóstwo osób.

W tym badaniu naukowcy skupili się na 6 szczepach. Wybrali je na podstawie ich znaczenia klinicznego i różnorodności genetycznej. Nie wszystkie szczepy reagowały w ten sam sposób na dym papierosowy, ale niektóre stały się bardziej odporne na antybiotyk ryfampicynę, a także stały się bardziej inwazyjne, bardziej uporczywe i tworzyły więcej biofilmu. Dym papierosowy obciąża S. aureus, powodując jego reakcję poprzez mutowanie DNA w znacznie szybszym tempie niż normalnie.

