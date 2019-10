Alkohol wpływa na zmniejszenie tego organu? Szokujące wieści ze świata nauki

Przez lata naukowcy zaobserwowali, że spożywanie alkoholu wiąże się ze zmniejszoną objętością mózgu i doszli do wniosku, że picie może dosłownie zmniejszyć mózg. Jednak nowe badania obalają tę teorię, sugerując, że zmniejszona objętość mózgu może stanowić genetycznie ustalony predysponujący czynnik ryzyka w kwestii większego spożycia alkoholu.

„Nasze wyniki sugerują, że związki między spożywaniem alkoholu a zmniejszoną objętością mózgu można przypisać wspólnym czynnikom genetycznym” – powiedział starszy autor Ryan Bogdan, profesor nadzwyczajny psychologii i nauk o mózgu w Arts & Sciences oraz dyrektor Brain Lab na Washington University w St. Louis, gdzie przeprowadzane są badania. „Niższa objętość mózgu w określonych regionach może predysponować osobę do większego spożycia alkoholu.

Badanie, niedawno opublikowane online w czasopiśmie Biological Psychiatry, opiera się na danych podłużnych i rodzinnych z trzech niezależnych badań obrazowania mózgu - w tym porównania zachowań związanych z piciem u rodzeństwa bliźniąt i bliźniaków; badania podłużne u dzieci, które nigdy nie były narażone na alkohol na początku; oraz analizy ekspresji genów z wykorzystaniem pośmiertnej tkanki mózgowej.

„Nasze badanie dostarcza zbieżnych dowodów na to, że istnieją czynniki genetyczne, które prowadzą zarówno do zmniejszenia objętości substancji szarej, jak i do zwiększonego spożycia alkoholu” – powiedział dr hab. David Baranger, główny autor badania. „Odkrycia te nie podważają hipotezy, że nadużywanie alkoholu może jeszcze bardziej zmniejszyć objętość substancji szarej, ale sugeruje, że objętości mózgu zaczynają się od początku na niższym poziomie. W rezultacie objętości mózgu mogą również służyć jako użyteczne markery biologiczne dla wariantów genów związanych ze zwiększoną podatnością na spożycie alkoholu”.

Uwarunkowanie genetyczne

Analizy obrazowania mózgu i danych rodzinnych od dzieciństwa do dorosłości ujawniły genetycznie ustalone zmniejszenie objętości istoty szarej w korze czołowej i wyspach, które z kolei przewidywały przyszłe spożywanie alkoholu, w tym rozpoczęcie picia w okresie dojrzewania i przyszłego picia w młodym okresie dorosłym.

Aby dodatkowo potwierdzić powiązania genetyczne między mniejszą objętością mózgu a spożyciem alkoholu, zespół zbadał dane od rodzeństwa i bliźniaków o różnych historiach spożycia alkoholu. W porównaniu z rodzeństwem o wspólnej historii niskiego spożycia alkoholu rodzeństwo, które piło więcej, miało mniejsze objętości substancji szarej. Co ciekawe, badanie nie wykazało różnic w objętości istoty szarej w mózgach rodzeństwa z tej samej rodziny, gdzie jedno piło więcej niż drugie – obie jawiły się jako osoby pijące alkohol. To odkrycie dostarcza dodatkowych dowodów na to, że mniejsza objętość istoty szarej jest wcześniej istniejącym czynnikiem podatności związanym z możliwością spożywania alkoholu, a nie konsekwencją spożywania alkoholu.

Wreszcie zespół badawczy wykorzystał dane dotyczące ekspresji genów w ludzkim mózgu w celu zbadania, czy ryzyko genetyczne spożywania alkoholu jest zwiększone dla genów wyrażanych w tych regionach i czy może być związane z ekspresją określonych genów.

Genetyczne ryzyko spożycia alkoholu jest zwiększone dla genów, które są preferencyjnie wyrażane w grzbietowo-bocznej korze przedczołowej w stosunku do innych tkanek i obszarów mózgu. Ponadto odkryli, że ekspresja specyficznych genów w tym regionie jest powtarzalnie związana z genomowym ryzykiem spożycia alkoholu. Dane te dostarczają dodatkowych zbieżnych dowodów na to, że biologicznie prawdopodobne jest, że niższa objętość istoty szarej w korze czołowej może wynikać z genetycznego ryzyka spożycia alkoholu.

„Biorąc pod uwagę dowody, że intensywne spożywanie alkoholu powoduje zmniejszenie objętości substancji szarej, nasze dane wskazują na intrygującą możliwość, że genetycznie ustalone zmniejszenie regionalnych ilości substancji szarej może wpływać na spożywanie alkoholuspożywanie alkoholu od okresu dojrzewania do młodego wieku dorosłego, co z kolei może prowadzić do przyspieszonego zaniku w tych i innych regionach” – napisali autorzy. Grupa podsumowała, że ​​wyniki mogą być uogólnione względem innych substancji, ponieważ na te same czynniki genetyczne mogą wpływać różne substancje.

