Czy psychoza alkoholowa może wystąpić przy jednorazowym upiciu?

Alkohol wykazuje negatywny wpływ nie tylko na trzustkę i wątrobę, ale także na mózg. Jest substancją psychoaktywną, której nadużywanie może prowadzić do rozwoju poważnych schorzeń oraz okresowych lub trwałych zaburzeń psychicznych, do których zaliczana jest psychoza alkoholowa.

Co to jest psychoza alkoholowa?

Większość z nas uważa, że alkohol jest niegroźnym i sprzyjającym głębokiemu relaksowi napojem. Pogląd ten zmienia się w momencie, gdy w naszej rodzinie pojawia się problem alkoholowy lub bliska nam osoba zachoruje na nowotwór bezpośrednio związany z częstym spożywaniem alkoholu. Niestety, takie problemy pojawiają się coraz częściej, a my nadal niewiele wiemy na temat schorzeń, które powoduje choroba alkoholowa.

Jednym ze skutków nadużywania alkoholu jest psychoza alkoholowa, która może występować pod różnymi postaciami i być związana zarówno z odstawieniem alkoholu po okresie długotrwałego picia, czyli tzw. ciągu alkoholowego, jak i przyjmować postać przewlekłą, która związana jest z trwałym upośledzeniem funkcjonowania mózgu i rozwojem choroby psychicznej.

Psychoza alkoholowa (schizofrenia alkoholowa) – skutek długotrwałego nadużywania alkoholu

Schizofrenia alkoholowa to poważny stan zaburzenia postrzegania rzeczywistości, który dotyczy najczęściej nałogowych alkoholików. Rzadko zdarza się, aby objawy psychozy pojawiły się wskutek jednorazowego upicia się, jednak warto pamiętać, że wielu alkoholików skutecznie maskuje swój problem z piciem i przez lata ukrywa nadużywanie alkoholu. W takim przypadku do psychozy może doprowadzić jednorazowe wypicie dużej ilości alkoholu, o ile osoba doświadczająca tego stanu przed dłuższy czas, regularnie piła np. codziennie wypijała kilka drinków lub piw, następnie doznała silnego upojenia alkoholowego i nagle zrezygnowała z picia. Teoretycznie możliwe jest też wystąpienie psychozy alkoholowej po jednorazowym epizodzie upicia się osoby, która nie jest alkoholikiem – aby doszło do takiej sytuacji, konieczne jest występowanie schorzeń psychicznych, które mogły wcześniej nie być zdiagnozowane, jednak takie przypadki nie zostały do tej pory opisane w opracowaniach medycznych.

Psychoza alkoholowa – objawy

Zaburzenia psychiczne, które są skutkiem nadużywania alkoholu, mogą objawiać się w różny sposób, co wynika z rodzaju psychozy oraz współwystępowania innych zaburzeń o podłożu psychicznym, które są częstą przyczyną częstego sięgania po alkohol. Jednym z najczęściej występujących i charakterystycznych objawów psychozy alkoholowej są halucynacje wzrokowe i słuchowe, które pojawiają się zwykle po kilku dniach od zaprzestania przyjmowania alkoholu. Halucynoza alkoholowa może stać się jednorazowym epizodem lub przybrać postać przewlekłą i występować zarówno w okresie sięgania po alkohol, jak i w okresie całkowitej abstynencji. Szacuje się, że halucynoza alkoholowa dotyczy około 2% osób uzależnionych; może ona stwarzać realne zagrożenie dla zdrowia i życia osoby chorej oraz jej otoczenia. W przypadku wystąpienia psychozy alkoholowej, której objawem są halucynacje wzrokowe i słuchowe, konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarska.

Paranoja alkoholowa – zespół Otella

Do grupy psychoz alkoholowych zaliczana jest także paranoja alkoholowa, czyli zespół Otella. W tym przypadku mamy do czynienia z urojeniami, które najczęściej związane są z niewiernością współmałżonka lub partnera oraz chorobliwą zazdrością. Zespół Otella dotyczy zwykle mężczyzn i może doprowadzić do stosowania np. przemocy domowej.

Podsumowując, psychoza alkoholowa jest skutkiem wystąpienia zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu, które spowodowane są długotrwałym nadużywaniem alkoholu. Objawy psychozy alkoholowej zwykle nie występują po jednorazowym upici się, jednak w przypadku niektórych osób przyjęcie dużej dawki alkoholu może doprowadzić do wystąpienia objawów pozorujących psychozę np. omamów wzrokowych i słuchowych, które są skutkiem utraty kontaktu z rzeczywistością spowodowanego odurzeniem alkoholowym i upośledzeniem normalnego funkcjonowania mózgu.