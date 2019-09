Kompulsywne zachowania seksualne mogą być uwarunkowane biologicznie?

Kompulsywne zachowania seksualne nazywane również hiperseksualnością charakteryzują się m.in. natrętnymi myślami o treści erotycznej. Chociaż może to mieć negatywny wpływ na jakość życia, to, czy kwalifikują się jako stan chorobowy, jest nadal przedmiotem dyskusji.

Badacze próbowali ustalić, jaką rolę mogą odgrywać w temacie kompulsywnych zachowań seksualnych mechanizmy epigenetyczne, czyli te, które mogą wpływać na ekspresję genów. Rosnąca liczba badań sugeruje znaczącą rolę modyfikacji epigenetycznych w zachowaniach seksualnych i funkcjonowaniu ludzkiego mózgu. Zespół postanowił zbadać epigenetyczne mechanizmy regulacyjne stojące za zaburzeniem hiperseksualnym, aby ustalić, czy ma jakieś cechy odróżniające je od innych problemów zdrowotnych.

W tym celu zespół zrekrutował 60 uczestników, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, którzy mieli kompulsywne zachowania seksualne, a także kolejnych 33 uczestników, którzy ich nie doświadczyli. Badacze pobrali próbki krwi od wszystkich uczestników i ocenili wzorce metylacji DNA, mechanizmu epigenetycznego, który odgrywa kluczową rolę w regulacji genów, oceniono zatem cząsteczki niekodujące, z którymi były związane te zachowania. Celem było ustalenie, czy jakieś modyfikacje epigenetyczne były specyficzne dla uczestników z kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi.

Zespół znalazł dwa określone regiony DNA ze szczególnymi modyfikacjami, które były obecne tylko u osób z kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi. Były one powiązane z MIR708 i MIR4456, genami kodującymi cząsteczki mikroRNA o tych samych nazwach. Forma miRNA4456 pomaga regulować ekspresję genów biorących udział w regulacji oksytocyny zwanej także „hormonem miłości”, ponieważ bierze udział w zachowaniach seksualnych.

Ponieważ gen MIR4456 wpływa na oosby z kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi, może to oznaczać, że wytwarzają one wyjątkowo wysoki poziom oksytocyny, co może prowadzić do niepożądanych objawów. Jednak naukowcy podkreślają, że jest to tylko hipoteza.

Inna rola mechanizmów

Naukowcy porównali próbki krwi z innym zestawem, który pobrali od osobnej grupy 107 osób, z których 24 było uzależnionych od alkoholu. Badacze chcieli ustalić, czy istnieją jakieś wspólne wzorce dla profili epigenetycznych grupy z kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi i profili grupy uzależnionej od alkoholu. Chcieli sprawdzić, czy szlaki molekularne są powiązane z uzależnieniem.

To porównanie wykazało, że osoby uzależnione od alkoholu i osoby z kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi wykazały niedostateczną metylację w tym samym regionie DNA. To może wiązać się z obecnością objawów podobnych do uzależnienia u osób, które doświadczają niepożądanych, uporczywych zachowań seksualnych.

