Musisz iść do łazienki po kawie? Sprawdź, dlaczego

W 2019 r. podczas Digestive Disease Week zespół badaczy z Teksasu udokumentował wpływ kawy na wypróżnienia szczurów. Dowiedzieli się, że mają one niewiele wspólnego z kofeiną, ponieważ szczury, którym podano kawę bezkofeinową miały podobne wyniki jak te, którym podano tę z zawartością kofeiny.

Dlaczego kawa przyspiesza wypróżnienia?

Kawa z samej swojej natury zawiera setki substancji chemicznych, więc odpowiedź na pytanie, dlaczego kawa sprawia, że ​​kupa pojawia się częściej, jest skomplikowana. Ludzie mówią, że ilość kofeiny w kawie może być jednym z powodów, dla których wypróżnienie poprzedza filiżanka kawy, ponieważ aktywuje ona mięśnie brzucha i jelita grubego, ale wspomniane badanie na szczurach wydaje się temu zaprzeczać.

Ogólnie rzecz biorąc, gorące napoje również mogą wywołać ten efekt, więc gorący napój kofeinowy może przynieść go z podwójnym natężeniem. Chociaż kofeina faktycznie stymuluje pracę jelit, jest to prawdopodobnie jeden z wielu powodów, dla których kawa może wywołać wypróżnienia. Ponadto picie wielu filiżanek dziennie pogarsza ten efekt i dlatego jest to jedna z kilku oznak, że po prostu pijesz za dużo kawy.

Istnieje możliwość, że istotną rolę może odgrywać tutaj też kwasowość kawy. Kawa zawiera kwas chlorogenowy i wspomaga produkcję kwasu żołądkowego w organizmie. Oba kwasy obniżają pH żołądka i przyspieszają przepływ pokarmu z żołądka do naszych jelit, zmuszając żołądek do wypychania zawartości szybciej niż zwykle. Kawa zwiększa również produkcję hormonów, takich jak gastryna i cholecystokinina, które zwiększają zdolność trawienia pokarmu i aktywują okrężnicę – co usprawnia ruchy robaczkowe jelit. Kawa bezkofeinowa ma podobny efekt, ponieważ również wpływa zarówno na kwas żołądkowy, jak i gastrynę, więc chęć pójścia na stronę nie wynika tylko z samej obecności kofeiny.

Jak zapobiec konieczności wypróżnienia?

Niektóre badania sugerują, że regularne spożywanie kawy zmniejsza efekt. Naukowcy nie zawsze są stanie wypowiedzieć się na temat zasadności tych badań, ale wyjaśniają, że ​​ludzie, którzy regularnie spożywają kofeinę, dobrze tolerują jej skutki. Kawa w rzeczywistości nie ma działania moczopędnego u osób pijących kawę, ponieważ picie kawy jest równoznaczne z piciem zwykłej wody pod względem nawodnienia.

Inne możliwe przyczyny

Bywa też, że przeczyszczające działanie kawy pojawia się wraz z obecnością w niej śmietanki, mleka, zabielaczy... Zatem, jeśli jesteś wrażliwy na nabiał, dodanie go do porannej filiżanki kawy zdecydowanie nie pomaga żołądkowi. Spróbuj więc pić kawę czarną, albo dodaj do niej ulubione korzenne przyprawy.

Ale, serio: dlaczego kawa sprawia, że ​​odczuwasz potrzebę pójścia do toalety? Niestety, naprawdę nie ma jednoznacznej odpowiedzi na tę zagadkę. Jedynym rozwiązaniem jest poznanie własnego ciała i zaparzenie filiżanki kawy... na własne ryzyko. Niektórzy naukowcy zalecają również, aby w przypadku problemów porozmawiać o tym ze specjalistą, aby sprawdzić możliwe podstawowe problemy zdrowotne.

