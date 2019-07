25 filiżanek kawy dziennie? Lepiej tego nie rób

25 porcji kawy dziennie – ilość tak absurdalna, że jej przyswojenie w ciągu doby nawet przy w miarę równomiernym rozłożeniu czasowym wydaje się niemal nierealne. Jednak dla naukowców to zagadnienie nie stanowiło problemu. Wzięli na warsztat smaczną, upłynnioną kofeinę i wysnuli założenia nawet dla takiej dawki. Wyniki ich badań mogą wprawić w niemały szok zarówno zapalonych miłośników kawy, jak i zdeklarowanych antyfanów tego napoju.

Kolejne badania nad wpływem kawy?

Badania, o których jeszcze niedawno donosiły pierwsze strony amerykańskich gazet, przyniosły takie wyniki, że będziesz bał się na samą myśl o nich. Otóż zgodnie z tymi rewelacjami picie nawet do 25 filiżanek kawy dziennie jest nadal bezpieczne dla serca.

Dochodzenie, którego wyniki zaprezentowano podczas konferencji British Cardiovascular Society w czerwcu 2019 r., nie zostało wprawdzie jeszcze przedstawione i opisane w czasopiśmie recenzenckim, jednak można podać kilka faktów na jego temat. Opierało się ono na analizie organizmów około 8500 mieszkańców Wielkiej Brytanii. Naukowcy ustalili, że w porównaniu z osobami, które wypijały mniej niż filiżankę kawy dziennie ci, którzy opróżniali średnio pięć filiżanek dziennie (przy czym niektórzy z tej grupy pili nawet do 25!) nie wykazywali większego ryzyka zachorowania na sztywność naczyń tętniczych. Taki stan w organizmie może bardzo obciążać serce i zwiększać ryzyko udaru oraz zawału serca.

Chociaż już dosyć długo trwa debata na ten temat, wiele najnowszych badań wykazało korzyści zdrowotne związane z regularnym spożywaniem kawy. Zalicza się do nich nawet lepsze zdrowie serca i długie życie. Jednak nadal panuje przekonanie o zgubnym wpływie kawy na ludzki organizm. Wielu żywieniowców związanych z tematyką zdrowotną radzi dorosłym, by nie spożywali więcej niż 400 miligramów kofeiny dziennie. Odpowiada to ilości kofeiny, jaka znajduje się mniej więcej w czterech filiżankach kawy. Jest to niewskazane zwłaszcza w przypadku, jeśli dana osoba doświadcza z tytułu jej picia różnych skutków ubocznych, takich jak drgawki, bóle głowy, problemy żołądkowe i zaburzenia nastroju.

Picie kawy a bezpieczeństwo

Czy zatem picie kawy co godzinę, 24 godziny na dobę może być bezpieczne?

Alice Lichtenstein, profesor z Tufts Friedman School of Nutrition Science and Policy poinformowała, że dane dotyczące bardzo dużego spożycia kawy są rzadko spotykane. To czyni prawie niemożliwym oszacowanie, czy na pewno można bez ryzyka pić tak duże ilości kawy. Każdy reaguje inaczej na kofeinę i metabolizuje ją w inny sposób, dlatego też ryzyko może nie być takie samo u każdego kawosza. Jednak jest kilka zaleceń i ostrzeżeń, o których powinni oni pamiętać.

Ludzi z problemami związanymi z wysokością ciśnienia krwi dotyczy największe ryzyko. Dzieje się tak, ponieważ nadmierne spożycie kofeiny może podnieść ciśnienie krwi do poziomu niebezpiecznego dla zdrowia. W rzadkich przypadkach nadmierne spożycie kofeiny może odpowiadać również za problemy z sercem, a nawet zgony. Jednak w takich przypadkach ta kofeina pochodzi głównie z napojów energetycznych. Innym czynnikiem ryzyka są wcześniejsze zachorowania związane z układem krążenia.

Inne efekty nadmiernego spożycia kawy

Picie 25 kaw dziennie prawdopodobnie wpłynie również na jakość snu. Brak snu z kolei jest związany z otyłością i szeregiem innych chorób przewlekłych, nie wspominając o zmęczeniu i utracie wydajności.

Profesor Lichtenstein dodała również, że rozmiary porcji kawy, a w związku tym zawartość kofeiny w każdej z tych porcji mogą się znacząco różnić. Na przykład 25 porcji espresso może przynieść inne efekty niż 25 kaw parzonych metodą przelewową. Ponadto picie czarnej kawy jest korzystniejsze dla zdrowia, niż picie latte z mlekiem i cukrem. Ciągłe popijanie kawy może ponadto być oznaką uzależnienia, zwłaszcza w przypadku tych, którzy czują, że bez niej nie mogą funkcjonować.

Chociaż najprawdopodobniej istnieje zbyt wiele niedopowiedzeń, by móc dokładnie i jednoznacznie określić, w jaki sposób nawyk picia dużych ilości kawy wpływa na twoje zdrowie, prof. Lichtenstein podkreśliła znaczenie innego ciekawego aspektu picia kawy. Wspomniała, że ​​większość dostępnych obecnie danych sugeruje pozytywny wpływ porannego kopniaka otrzymywanego wraz z porcją małej czarnej. Zdaniem profesor panuje tendencja do poszukiwania coraz to nowych negatywnych aspektów picia kawy i nie jest do końca jasne, dlaczego. I chociaż kawa jest zdrowym elementem pożywienia, wciąż pokutuje przekonanie, że ze spożywania takowych nie da się czerpać przyjemności. Pijmy kawę na zdrowie!

