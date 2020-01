Cukier zmienia chemię w mózgu już po 12 dniach

Naukowcy przeanalizowali wpływ spożycia cukru na siedem samic miniaturowych świnek, stosując złożone techniki obrazowania PET z agonistami receptorów opioidowych i antagonistami receptorów dopaminy w celu zbadania systemów nagradzania w mózgu zwierząt. Zespół dawał świnkom dostęp do roztworu sacharozy przez 1 godzinę dziennie przez 12 kolejnych dni, a następnie wznowił skanowanie 24 godziny po ostatniej dawce cukru.

W podgrupie pięciu miniaturowych świń zespół zastosował dodatkową sesję skanowania PET po pierwszej ekspozycji na cukier. „Już po 12 dniach przyjmowania cukru mogliśmy zaobserwować poważne zmiany w mózgu w systemie odpowiedzialnym za przetwarzanie dopaminy i opioidów” – informują autorzy. Układ opioidowy, który jest częścią związaną z samopoczuciem i przyjemnością, został aktywowany już po pierwszej dawce. Nastąpiły zmiany w prążkowiu, jądrze półleżącym, wzgórzu, ciele migdałowatym, korze obręczy i korze przedczołowej po spożyciu cukru.

Odkrycia sugerują, że pokarmy bogate w sacharozę wpływają na ośrodki nagród w mózgu w sposób podobny do tych obserwowanych podczas spożywania uzależniających środków. Główny badacz wyjaśnia, że ​​odkrycia były sprzeczne z jego początkowymi oczekiwaniami. Nie ma wątpliwości, że cukier ma kilka efektów fizjologicznych i istnieje wiele powodów, dla których nie jest zdrowy. Miał on jednak wątpliwości co do wpływu cukru na mózg i zachowanie. Wszyscy dążymy do przypływu dopaminy i jeśli coś daje nam lepszy lub większy jej zastrzyk, to właśnie to wybieramy.

Naukowcy wyjaśniają również swój wybór świnek miniaturowych jako modelu do badania wpływu cukru na mózg. We wcześniejszych badaniach wykorzystano szczury, ale nawet jeśli gryzonie wykazują skłonność do spożywania cukru, ich mechanizmy homeostatyczne, które pomagają regulować przyrost masy i metabolizm, znacznie różnią się od ludzkich. Oczywiście byłoby idealnie, gdyby badania można było przeprowadzić na ludziach, ale ludzi trudno kontrolować, a poziomy dopaminy można modulować za pomocą wielu różnych czynników. Wpływają na to, co jemy, bez względu na to, czy gramy w gry na naszych telefonach, czy też nawiązujemy nowe romantyczne relacje.

Świnia jest dobrą alternatywą, ponieważ jej mózg jest bardziej złożony niż gryzoni i wystarczająco duży, aby obrazować głębokie struktury mózgu za pomocą skanerów mózgu człowieka.

