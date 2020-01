Dieta Keto 2.0 – co warto o niej wiedzieć?

W zmodyfikowanej wersji keto nie ma „reguł”, ale jej zwolennicy zwykle próbują uzyskać 50 proc. kalorii z tłuszczu, 30 proc. kalorii z białka i 20 proc. kalorii z węglowodanów. W rezultacie można spożywać 100 g węglowodanów dziennie na diecie 2000 kcal keto 2.0 lub podwoić ich ilość. Istnieje jeszcze jeden ogromny plus keto 2.0, o którym należy wspomnieć: jeśli zwiększysz spożycie węglowodanów do 20 proc. kalorii, nie będzie to już uważane za dietę ketogeniczną, ponieważ nie można wtedy osiągnąć ketozy.

Jakiego rodzaju potrawy można jeść na keto 2.0?

Podobnie jak w przypadku zwykłego keto, możesz jeść wszystko, co chcesz w ramach parametrów diety, ale rzeczy takie jak cukier, owoce, fasola, rośliny strączkowe i ziarna należy mocno ograniczyć.

Ogromnym problemem wielu specjalistów od żywienia związanych z keto jest to, że zwykle obfituje w dużo tłuszczów nasyconych lub przynajmniej wiele osób wpada w pułapkę jedzenia dużej ilości produktów nasyconych tłuszczami nasyconymi, takich jak bekon i masło. Chociaż te produkty mogą – technicznie – pomóc schudnąć na keto, gdy trzymasz się swoich makr, nie są one szczególnie dobre dla zdrowia serca lub ogólnego samopoczucia.

Ale keto 2.0 wydaje się być dobre w osiągnięciu dobrze zbilansowanej diety, z większą ilością owoców, warzyw i chudych białek. Oczywiście, możesz jeść je w większych ilościach na zwykłym keto, ale keto 2.0 daje im więcej przestrzeni, a także zezwala na zdrowsze, złożone węglowodany, takie jak fasola i owies.

Kolejny duży profit: w diecie keto 2.0 uzyskasz więcej błonnika (w porównaniu do zwykłego keto, gdzie wcale nie ma go dużo) – a to może pomóc w utrzymaniu sytości, obniżeniu ryzyka chorób i poprawie trawienia.

Czy keto 2.0 jest zdrowe?

Jest zdecydowanie zdrowsze niż tradycyjne keto, biorąc pod uwagę, że koncentruje się na jedzeniu zdrowych dla serca nienasyconych tłuszczów, chudych białek i większej ilości roślinnych pokarmów o wysokiej zawartości składników odżywczych.

Keto 2.0 jest dietą o niskiej zawartości węglowodanów. Jest znacznie bardziej podobne do tradycyjnej diety śródziemnomorskiej niż diety ketonowej i jest to dobre: eksperci są zgodni, że śródziemnomorski sposób jedzenia może poprawić ogólny stan zdrowia. Poprzez włączenie większej ilości chudych białek, zwłaszcza ryb i skorupiaków, a także większej ilości owoców i warzyw, zwiększasz różnorodność składników odżywczych, która jest kluczem do utrzymania zdrowego stylu życia.

To podejście ma tutaj znaczenie – łatwo jest po prostu dodać makaron do dania, aby uzyskać więcej węglowodanów w keto 2.0, ale nie będzie to dobre. Zamiast tego zaleca się spożywanie węglowodanów ze źródeł bogatych w błonnik, takich jak fasola, rośliny strączkowe, owoce i produkty pełnoziarniste.

Czy keto 2.0 może pomóc w odchudzaniu?

Jeśli zrobisz to dobrze, tak. Nie chodzi o to, że węglowodany są złe, ale o to, że spożywamy zbyt dużo wysokokalorycznych węglowodanów, takich jak ziemniaki, banany, ryż, makaron i inne rafinowane ziarna. Odejście od tłuszczu w kierunku nieskrobiowych owoców i warzyw to świetny sposób na poprawę spożycia błonnika, który może pomóc ci poczuć się pełnym na dłużej, poprawić zdrowie jelit i zapobiec niektórym nowotworom.

Dodaj do diety naturalnie chude mięso, takie jak ryby i skorupiaki i... masz przepis na zdrową utratę wagi!

Należy pamiętać, że nie można tak bardzo obniżyć masy ciała, jak na oryginalnej diecie ketonowej, biorąc pod uwagę, że nie wejdzie się w ketozę przy większym spożyciu węglowodanów. Ale jeśli nie byłeś na najzdrowszej diecie świata przed wypróbowaniem keto 2.0, zdecydowanie ta dieta może zmienić liczbę na wadze.

