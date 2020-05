Chłodnik a odchudzanie. Czy to aby na pewno dobry pomysł?

Chłodnik – jedni go uwielbiają, inni wspominają z obrzydzeniem, ale jedno jest pewne – warto poznać go na nowo, bo może okazać się sposobem na szybszą redukcję masy ciała. Co więcej, aromatyczny chłodnik doskonale gasi pragnienie i nawadnia, orzeźwia w upalne dni oraz dostarcza do naszego organizmu niezbędnych dla zdrowia składników odżywczych.

Co to jest chłodnik?

Chłodnik to słodka lub wykwintna zupa, która podawana jest na zimno. W kuchni polskiej znajdziemy wiele przepisów na chłodniki na bazie owoców oraz warzyw i fermentowanych napojów mlecznych. Tradycyjny, polski chłodnik można przygotować z m.in.:

zielonych ogórków,



botwinki,



buraków lub zakwasu buraczanego,



szpinaku,



szczawiu,



truskawek,



poziomek,



jagód,



wiśni,



czereśni.

Nieodłączną częścią chłodników warzywnych są świeże zioła np. koper, szczypiorek i natka pietruszki. Bazą chłodnika może być kefir, jogurt naturalny, kwaśne mleko lub maślanka. Stare przepisy kuchni polskiej na tradycyjne chłodniki uwzględniają także warzywne lub mięsne buliony, jednak chłodnik w nowoczesnej wersji nie musi zawierać takich dodatków, dzięki czemu stanie się lżejszy i mniej kaloryczny.

Chłodnik na odchudzanie

Chłodnik jest zupą, która może pomóc w redukcji zbędnych kilogramów. Jeżeli postawimy na wysokiej jakości, świeże warzywa i zioła oraz fermentowane napoje mleczne, to zyskamy pełnowartościowe oraz bogate w witaminy i minerały danie, które pozwoli zyskać energię podczas letnich upałów. Schłodzona zupa wpływa na nasz metabolizm i wspomaga spalanie zgromadzonego w organizmie tłuszczu. Dzieje się tak ze względu na konieczność ogrzania dostarczonego do organizmu pokarmu, co zwiększa wydatek energetyczny podczas trawienia. Chłodnik na bazie warzyw jest niskokaloryczny, więc nie dostarczy do naszego organizmu nadmiaru energii. Co więcej, świeże warzywa są jednym z lepszych źródeł błonnika pokarmowego, który reguluje trawienie.

Warunkiem koniecznym, który trzeba spełnić, aby chłodniki pomogły nam schudnąć, jest korzystanie ze świeżych, sezonowych produktów i unikanie fermentowanych napojów mlecznych, które zawierają niepotrzebne dodatki np. mleko w proszku. Chłodnika owocowego nie powinno się zastępować np. truskawkową maślanką, bo taki posiłek dostarczy do naszego organizmu sporo cukru, który powinniśmy bezwzględnie wyeliminować z naszej diety.

Chłodnik jest dobrym sposobem na urozmaicenie naszego menu podczas stosowania diety odchudzającej. Zarówno w wersji wykwintnej, jak i na słodko (bez dodatku cukru) z owocami może wspomóc szybszą redukcję zbędnych kilogramów i co bardzo ważne, stać się doskonałym sposobem na uzupełnienie niedoborów żywieniowych. Warto wiedzieć, że chłodniki na bazie fermentowanych napojów mlecznych są też źródłem naturalnych probiotyków, które wpływają na funkcjonowanie naszego układu immunologicznego i chronią przed różnymi infekcjami.

Podsumowując, chłodnik jest dobrym sprzymierzeńcem odchudzania i prawdziwą skarbnicą witamin oraz minerałów. Przygotowując go ze świeżych warzyw, dostarczamy do organizmu składniki odżywcze, których często brakuje w naszym codziennym jadłospisie. Aby chłodnik stał się smacznym i urozmaiconym posiłkiem, warto eksperymentować i dodawać do tradycyjnych przepisów nowe składniki. Przykładowo smak chłodnika na bazie buraków, botwinki lub zielonych ogórków doskonale wzbogaci czosnek niedźwiedzi. Domowy chłodnik typu gazpacho możemy przygotować ze słodkich pomidorów malinowych z dodatkiem tradycyjnych, polskich ziół. Warto przekonać się też do owocowych chłodników, które mogą zastąpić zarówno główny posiłek, jak i deser. W tym przypadku warto pokusić się o przygotowanie np. chłodnika arbuzowego, melonowego lub z dodatkiem kwaśnego rabarbaru.

Czytaj także:

Czy jem za dużo soli? 8 sygnałów, które wysyła ci organizm