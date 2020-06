Jak rozpoznać objawy zakrzepu krwi?

Skrzepy krwi to półstałe grudki krwi, które tworzą się w żyłach lub tętnicach. Zakrzep może być nieruchomy i blokować przepływ krwi, lub uwolnić i przemieszczać się. Niektóre osoby są bardziej narażone na ryzyko wystąpienia zakrzepów krwi. Według American Society of Hematology (ASH) do czynników, które zwiększają ryzyko wystąpienia zakrzepów krwi, należą:

przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych

długotrwała nieruchoma pozycja, na przykład podczas pobytów w szpitalu

otyłość

palenie

wiek powyżej 60 lat

historia rodzinna zakrzepów krwi

ciąża

niektóre nowotwory

urazy

przewlekłe choroby zapalne

cukrzyca

Osoby zagrożone rozwojem zakrzepów krwi powinny być świadome związanych z nimi oznak i objawów. Według American Blood Clot Association objawy różnią się w zależności od rodzaju skrzepu krwi.

Objawy zakrzepów

Zakrzepica żył głębokich (DVT) to przypadłość, która zwykle występuje w dużej żyle w nodze, ale może również rozwinąć się w miednicy lub ramieniu. DVT nie może powodować żadnych objawów, ale jeśli wystąpią, mogą obejmować:

ciepło w miejscu skrzepu

tkliwość i ból dotkniętej nogi, lub ramienia

obrzęk dotkniętej nogi i stopy lub ramienia i dłoni

skóra może zmienić kolor na czerwony lub fioletowy

Objawy są często miejscowe dla zakrzepów krwi i dotyczą tylko jednej ręki lub nogi.

Zatorowość płucna

Zator płuc występuje, gdy skrzep lub część skrzep przemieszcza się z żyły, a kończy się w płucach. Ten stan może być śmiertelny. Według American Blood Clot Association, niektóre typowe objawy zatorowości płucnej obejmują:

ostry ból w klatce piersiowej

kaszel, który wytwarza krew

gorączkę

zawroty głowy

szybki puls

nagłą duszność

niewyjaśnione pocenie się

Inne lokalizacje

Chociaż DVT i zatorowości płucne są częste, zakrzepy krwi mogą wystąpić w innych obszarach ciała. Według ASH skrzepy krwi w innych częściach ciała mogą powodować następujące objawy:

Brzuch: ból brzucha, wymioty lub biegunka.

Mózg: problemy z mówieniem, osłabienie twarzy lub rąk, problemy z widzeniem, zawroty głowy lub silny ból głowy.

Serce: ciężkość w klatce piersiowej, ból w klatce piersiowej, duszność, nudności, uczucie pustki w głowie lub dyskomfort w górnej części ciała.

