Czy sok z grejpfruta wspomaga odchudzanie?

Grejpfruty to jedne z mniej lubianych owoców cytrusowych. Dzieje się tak ze względu na ich dość specyficzny, gorzkawy smak, który nie każdemu przypada do gustu. To dzięki niemu grejpfruty zyskują dodatkowe właściwości, które mogą zostać wykorzystane nie tylko podczas odchudzania. Jak działają grejpfruty i czy warto pić wyciśnięty z nich sok?

Czy grejpfruty są zdrowe?

Grejpfruty zaliczane są do zdrowych owoców. Co to oznacza? Wprawdzie każdy z dostępnych w sklepach, świeżych owoców, jest na swój sposób zdrowy, to te o słodkim smaku, są źródłem kontrowersyjnego ze względu na wpływ na zdrowie cukru. Grejpfruty też zawierają cukier, jednak w znacznie mniejszej ilości. Co więcej, są źródłem związku o nazwie naringina, który przekształcany jest w naszym organizmie do naringeniny. Ma on duże znacznie dla osób odchudzających się oraz dbających o zdrowie. Naringenina odpowiedzialna jest za gorzki smak grejpfruta, który w zależności od odmiany owoców może być mniej lub bardziej intensywny. Należy ona do grupy silnych związków o działaniu antyoksydacyjnym, które niszczą wolne rodniki tlenowe, pomagając m.in. opóźniać procesy starzenia się organizmu i redukować ryzyko wystąpienia niektórych schorzeń.

Badania dowiodły, że naringenina jest jedną z ważnych substancji, jeżeli chodzi o utrzymanie optymalnego poziomu adiponektyny, czyli hormonu, który zwiększa odporność na insulinę. Z tego względu spożywanie grejpfrutów oraz wyciśniętego z nich soku, jest w szczególności polecane dla osób z nadwagą, otyłością oraz skłonnością do efektu jo-jo.

Grejpfruty to zdrowe owoce, które warto włączyć do codziennej diety, jednak mają one też „ciemną stronę”, bo zawarte w nich związki mogą negatywnie wpływać na działanie stosowanych przez nas leków. Ważne: leki, suplementy diety i zioła mogą wchodzić w interakcje z grejpfrutami, zagrażając naszemu zdrowiu.

Sok z grejpfruta na odchudzanie

Sok grejpfrutowy jest często polecanym składnikiem wielu diet. Dzięki sporej zawartości witamin oraz błonnika pokarmowego doskonale wspomaga funkcjonowanie organizmu, dostarczając do niego naturalne antyoksydanty w postaci m.in. witaminy C i innych związków. Biała skórka, którą pokryte są owoce, wykazuje delikatne działanie przeczyszczające, dlatego nie warto całkowicie jej zdejmować przed wyciśnięciem soku. Dzięki niej można pozbyć się uciążliwych zaparć i oczyścić jelita ze złogów kałowych.

Co więcej, błonnik pokarmowy przyśpiesza metabolizm, zapewnia długie uczucie sytości i jest jednym ze związków, które dbają o nasze zdrowie i utrzymanie szczupłej sylwetki. Ważne: sok klarowany i sok z zawartością miąższu wykazują całkiem inne działanie. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z napojem o mniejszych wartościach odżywczych, który pozbawiony jest m.in. błonnika pokarmowego. W drugim przypadku sięgamy po pełnowartościowy produkt, w którym znajdziemy to, co najlepsze w grejpfrutach. Warto zdecydować się na samodzielne przygotowywanie soku, bo ten z kartonu, który znajdziemy na sklepowych półkach, jest źródłem niepotrzebnego cukru, słodzików i może zawierać sztuczne dodatki np. konserwanty.

Sok z grejpfruta – przeciwwskazania

Choć sok z grejpfrutów jest polecany przy odchudzaniu i nie tylko, to może też szkodzić. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby, które przyjmują leki lub suplement diety. Sok z grejpfrutów negatywnie wpływa m.in. na działanie leków antyalergicznych, leków na nadciśnienie i leków stosowanych w zaburzeniach lipidowych, czyli m.in. w celu obniżenia poziomu złego cholesterolu. W połączeniu z sokiem grejpfrutowym substancje lecznicze nie są prawidłowo metabolizowane, co może powodować problemy z kontrolowaniem choroby.