Jakie właściwości zdrowotne ma pomelo? 8 powodów, dla których warto je jeść

Pomelo należy do cytrusów – klasy owoców, która obejmuje również m. in. cytryny, limonki, pomarańcze i grejpfruty. Pomelo ma wiele właściwości zdrowotnych – począwszy od wspierania odporności po działanie przeciwnowotworowe.

Jak rośnie pomelo?

Pomelo rośnie na kwitnących drzewach i krzewach. Charakteryzuje się porowatą skórką i białym rdzeniem, który otacza soczyste segmenty. Owoc pochodzi z Australii, Nowej Gwinei, Nowej Kaledonii i prawdopodobnie Azji Południowo-Wschodniej, obecnie jest uprawiane w tropikalnych i subtropikalnych klimatach na całym świecie. Główne centra produkcyjne to Hiszpania, Brazylia, Chiny, USA, Meksyk i Indie.

Jak wygląda pomelo?

Pomelo jest największym spośród owoców cytrusowych – może osiągać wagę nawet trzech kilogramów. Wyróżnia je kształt łzy i zielony lub żółty miąższ oraz gruba, jasna skórka.

Jak smakuje pomelo?

Pomelo smakuje jak słodsza wersja grejpfruta.

Ile kalorii ma pomelo?

W 100 g pomelo znajduje się 38 kalorii, co sprawia, że nie jest ono ani nisko- ani wysokokaloryczne. Zawiera jednak białko i błonnik, mogące pomóc utrzymać uczucie sytości na dłużej.

Jak obierać pomelo?

Z powodu jego grubej skóry pomelo nie jest łatwe w obieraniu. Aby zdjąć z niego skórkę, należy naciąć ją w kilku miejscach wzdłuż całego owocu, a potem zacząć ją ściągać, poczynając od nasady. Jako że w pomelo jadalny jest jedynie miąższ, po obraniu należy usunąć z owocu pestki i białe błony międzysegmentowe.

Jak jeść pomelo?

Najbardziej smakowite i soczyste są te owoce pomelo, które ważą najwięcej, warto więc zwrócić na to uwagę podczas zakupów. Pomelo, podobnie jak i inne cytrusy, można spożywać na surowo, ale także w postaci soku czy dżemu. Owoce mogą być przechowywane w lodówce nawet 2-3 miesiące i nie stracą świeżości.

Podobnie jak grejpfruty, pomelo zawierają związki zwane furanokumarynami, które mogą wpływać na metabolizm statyn.

Gdzie kupić pomelo i ile ono kosztuje?

Pomelo często bywa dostępne w supermarketach, a na pewno w sklepach internetowych. Jego cena wynosi około kilku złotych za owoc – konkretna wartość jest zależna od wagi danego owocu.

Jakie właściwości zdrowotne ma pomelo?

1. Pomelo ma wysoką wartość odżywczą

Pomelo zawiera różnorodne witaminy i minerały i jest doskonałym źródłem witaminy C. Wykaz wartości odżywczych pomelo Kalorie: 231 Białko: 5 g Tłuszcz: 0 g Węglowodany: 59 g Błonnik: 6 g Ryboflawina: 12,6% dziennego zapotrzebowania (DV) Tiamina: 17,3% DV Witamina C: 412% DV Miedź: 32% DV Potas: 28% DV Jeden owoc zawiera kilkudniową dawkę witaminy C, silnego przeciwutleniacza wzmacniającego odporność, który pomaga zapobiegać uszkodzeniom komórkowym spowodowanym przez szkodliwe związki zwane wolnymi rodnikami. Pomelo jest również bogate w inne witaminy i minerały, w tym potas, który pomaga regulować równowagę płynów i ciśnienie krwi. Ponadto pomelo zawiera kilka innych witamin i minerałów w mniejszych ilościach.



2. Pomelo jest pełne błonnika

Jedno pomelo zapewnia 6 g błonnika. Większość ludzi powinna dążyć do uzyskania co najmniej 25 g błonnika dziennie, więc owoce są doskonałym sposobem na zaspokojenie twoich potrzeb. Pomelo jest również szczególnie bogate w nierozpuszczalny błonnik, który pomaga zwiększyć objętość stolca i zapobiega zaparciom. Błonnik pokarmowy służy również jako źródło pożywienia dla zdrowych bakterii w jelitach. Ponadto błonnik owocowy, taki jak ten z pomelo, wiąże się z poprawą gęstości kości, długotrwałym utrzymaniem masy ciała, poprawą zdrowia jelit i mózgu oraz zmniejszonym ryzykiem niektórych chorób przewlekłych.



3. Pomelo może pomóc w odchudzaniu

Pomelo może pomóc ci schudnąć. Jedno obrane pomelo (około 610 g) zawiera 230 kalorii, co jest stosunkowo niską liczbą w przypadku tak dużej objętości jedzenia. Spożywanie dużej ilości niskokalorycznych potraw może pomóc ci utrzymać się na mniejszej liczbie kalorii. Co więcej, grejpfrut zawiera białko i błonnik, które pomagają utrzymać uczucie sytości na dłużej. Pokarmy zawierające białka i błonnik pomagają wywoływać uczucie sytości. W związku z tym łatwiej będzie ci zmniejszyć spożycie kalorii i schudnąć, wybierając te produkty.



4. Pomelo jest bogate w przeciwutleniacze

Pomelo jest pełne przeciwutleniaczy, które mogą pomóc w zapobieganiu i odwróceniu uszkodzeń komórek spowodowanych przez wolne rodniki. Wolne rodniki to związki występujące w środowisku i żywności. Mogą powodować problemy zdrowotne i choroby przewlekłe, gdy gromadzą się w organizmie na wysokim poziomie. Głównymi przeciwutleniaczami w pomelo są naringenina i naringina, które powszechnie występują w owocach cytrusowych. Ponadto, pomelo zawiera likopen, przeciwzapalny przeciwutleniacz, który występuje również w pomidorach. Wiele zalet pomelo, takich jak ich właściwości przeciwstarzeniowe przypisuje się właśnie wysokiej zawartości przeciwutleniaczy.



5. Pomelo może poprawić zdrowie serca

Pomelo może poprawić zdrowie serca poprzez obniżenie poziomu cholesterolu i trójglicerydów, dwóch tłuszczów we krwi związanych z chorobami tego narządu. Potrzebne są jednak dalsze badania na ludziach, aby ustalić związek między owocem pomelo a zdrowiem serca, ponieważ dotychczasowe przeprowadzono wyłącznie na zwierzętach.



6. Pomelo może mieć właściwości przeciwstarzeniowe

Ze względu na wysoką zawartość przeciwutleniaczy, pomelo może wywierać działanie przeciwstarzeniowe. Przeciwutleniacze, w tym witamina C, zapobiegają bowiem uszkodzeniom skóry spowodowanym przez szkodliwe wolne rodniki, pomagając tym samym zachować młodzieńczy wygląd. Pomelo może również zmniejszać powstawanie zaawansowanych produktów końcowych glikacji (AGE) , które są spowodowane wysokim poziomem cukru we krwi. Ponadto, olejek eteryczny ze skórki pomelo jest bogaty w przeciwutleniacze i powoduje zmniejszenie produkcji melaniny w skórze, jednocześnie potencjalnie pomagając zapobiegać przebarwieniom i plamom słonecznym.



7. Pomelo może działać przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo

Pomelo może mieć również właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, chociaż w większości badań nad tymi efektami wykorzystano olejki eteryczne pozyskane ze skórki pomelo. Chociaż sam owoc może pochwalić się niektórymi z tych właściwości przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych, potrzebne są dalsze badania. Ponieważ olejki eteryczne są wysoce skoncentrowane, nie należy ich spożywać i należy je odpowiednio rozcieńczyć przed nałożeniem ich na skórę.



8. Pomelo może zwalczać komórki rakowe

Pomelo może również pomóc zabić komórki rakowe i zapobiec rozprzestrzenianiu się raka. Jedno badanie na myszach wykazało, że ekstrakt ze skórki pomelo hamuje wzrost guza, wzmacnia układ odpornościowy i zabija komórki rakowe. Podobne badanie wykazało, że ekstrakt z liści pomelo zabija komórki raka skóry u myszy. Ponadto wykazano, że naringenina, jeden z głównych przeciwutleniaczy w pomelo, zabija komórki raka prostaty i trzustki, a także spowalnia rozprzestrzenianie się raka płuc w badaniach z użyciem probówek. Potrzebne są jednak dalsze badania na ludziach, aby w pełni zrozumieć wpływ pomelo na raka. Ważne jest, aby pamiętać, że owoce pomelo zawierają znacznie mniejsze ilości tych związków potencjalnie zabijających raka niż skoncentrowane formy stosowane w badaniach.Czytaj też:

