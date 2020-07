6 produktów, których nigdy nie powinieneś mieć w swojej kuchni

Lista rzeczy, których należy unikać, może trochę skomplikować standardowe zakupy. Na pewno do tej pory kupowałeś te produkty bez mrugnięcia okiem. Warto jednak przyjąć zasady zdrowego odżywiania, a pierwszym krokiem jest unikanie żywności, która nie służy zdrowiu.

Co powinieneś usunąć ze swojej kuchni?

1. Jogurt smakowy

Problem ze smakowymi jogurtami? Mogą mieć tyle cukru, ile puszka napoju gazowanego, zwłaszcza jeśli chodzi o opcje, które zawierają owoce na dnie (pływają w większej ilości cukru!) Nie jest to idealny sposób na rozpoczęcie poranka ani na południową przekąskę. Zamiast tego najlepiej kupić zwykły jogurt i po prostu dodać do niego świeże owoce i trochę orzechów. Nie daj się na to nabrać i nie pozwól na żadne z tych „zdrowych” produktów.

2. Granola

Kolejne pozornie zdrowe jedzenie, które należy omijać szerokim łukiem? Granola. Znowu wszystko sprowadza się do cukru. Niektóre granole mogą w rzeczywistości zawierać więcej cukru i kalorii niż przetworzone zboża. Unikaj granoli, które zawierają więcej niż 6 gramów cukru na porcję i marek, które używają sztucznych aromatów i substancji słodzących. Możesz także wykonać domową granolę, zapiekając zdrowe zboża z dodatkiem suszonych owoców w piekarniku.

3. Wafle ryżowe

Wafle ryżowe mogą wydawać się całkowicie nieszkodliwą przekąską, ale tak naprawdę niewiele pomagają. Mają mało błonnika i białka oraz wysoki indeks glikemiczny (GI), który mierzy szybkość wzrostu krwi w odpowiedzi na jedzenie. Zasadniczo po zjedzeniu wafli ryżowych w mgnieniu oka znów będziesz głodny. Chęć na wafle ryżowe możesz pokonać, podjadając np. orzechy lub kukurydzę.

4. Wędliny delikatesowe

Mięsa delikatesowe są pełne sodu i chemikaliów, ponieważ często są konserwowane lub peklowane azotanami. A azotany są powiązane ze zwiększonym ryzykiem niektórych rodzajów raka. Najlepiej jeść wędliny jedynie z ekologicznych gospodarstw lub od lokalnego rolnika.

5. Przekąski o niskiej zawartości tłuszczu

Żywność o niskiej zawartości tłuszczu wcale nie oznacza bycie dobrą dla zdrowia. Nie daj się nabrać na to sprytne sformułowanie! Wiele produktów spożywczych oznaczonych jako niskotłuszczowe zawiera niezdrowe składniki – takie jak dodane cukry, oleje roślinne i sztuczne konserwanty. Są to składniki o niewielkiej wartości odżywczej, które starają się naśladować konsystencję, a nawet smak pełnotłustych wersji. Lepiej od czasu do czasu zjadać prawdziwe ciastko.

6. Precelki

Precle mają reputację lepszej alternatywy dla chipsów ziemniaczanych, ale są równie słone. Ponadto precle są również wytwarzane z rafinowanych węglowodanów. Co w praktyce robią? Powodują wzrost poziomu cukru we krwi. Dodatkowo prawie nie zawierają błonnika, białka ani zdrowych tłuszczów, więc ta przekąska nie zaspokoi głodu. Zamiast precelków wybierz orzeszki ziemne.