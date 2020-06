Czy osoby z cukrzycą mogą jeść daktyle?

Daktyle ą naturalnym źródłem fruktozy, rodzaju cukru występującego w owocach. Każdy suszony, pestkowy daktyl zawiera około 67 kalorii i około 18 gramów węglowodanów. Jednak poziom cukru we krwi u osób z cukrzycą może być trudny do opanowania, więc osobom z tym schorzeniem zwykle zaleca się, aby byli świadomi ilości spożywanych węglowodanów.

Daktyle nie są takie złe?

Ze względu na wysoką zawartość węglowodanów daktyle mogą budzić obawy cukrzyków. Jednak spożywane z umiarem, mogą być częścią zdrowej diety, nawet przy cukrzycy. Pojedynczy suszony daktyl zawiera prawie 2 gramy błonnika. Jest to istotne, ponieważ błonnik pokarmowy pomaga organizmowi wchłaniać węglowodany w wolniejszym tempie, co jest szczególnie ważne dla osób z cukrzycą. Im wolniej węglowodany są trawione, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wzrostu poziomu cukru we krwi po jedzeniu.

Na szczęście, pomimo ich słodyczy, daktyle mają niski indeks glikemiczny (IG). Jedzenie o niskim IG powoduje mniej znaczące wahania poziomu cukru we krwi i poziomu insuliny. Może to często prowadzić do obniżenia poziomu cukru we krwi, szczególnie u osób z cukrzycą, u których trudniej jest kontrolować te zmiany. Osoby z cukrzycą powinny na ogół starać się trzymać produktów o niższym IG. U osób z cukrzycą typu 2 cukier może gromadzić się w krwiobiegu i osiągać niebezpiecznie wysoki poziom. Jeśli masz cukrzycę, staraj się jeść nie więcej niż 1 lub 2 porcje daktyli na raz. Jedzenie ich razem ze źródłem białka – takim jak garść orzechów – pozwala również na nieco wolniejsze trawienie węglowodanów, co dodatkowo pomaga zapobiegać skokom cukru we krwi.

