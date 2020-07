Badanie: Jak koronawirus zmienia to, co jemy i kupujemy?

“Po wybuchu pandemii badani zaczęli deklarować, że jedzenie stało się ważniejszą częścią ich codzienności” – mówi Grażyna Wąsowicz z Katedry Psychologii Ekonomicznej Akademii Leona Koźmińskiego. Psycholog, która w maju i czerwcu, w ramach międzynarodowego projektu #CoronaCookingSurvey, prowadziła badanie z udziałem ponad 500 Polaków. O wynikach jej badań poinformowali przedstawiciele uczelni w przesłanym PAP komunikacie.

„Częściej niż zwykle gotujemy, ale także chętniej wykorzystujemy resztki z posiłków do przyrządzania nowych potraw. Bardziej przychylnie zapatrujemy się też na dania zdrowe, a niekoniecznie te gotowe lub składające się z produktów przetworzonych. Ankietowani zaczęli traktować gotowanie bardziej jako sposób na relaks” – opowiada profesor”.

Biesiadowanie online

Wyniki badania ankietowego pokazują też, że niemal co drugi badany umawiał się na drinka online w czasie pandemii, a jedna trzecia respondentów od czasu do czasu spożywała posiłki w gronie znajomych przez internet.

„Prawie połowa tych respondentów przyznała, że obie aktywności były fajnym doświadczeniem. Natomiast prawie 40 proc. z nich uważało e-drinki i stołowanie się online za dziwne przeżycie” – kwituje badacz”.

Z badań dr hab. Grażyny Wąsowicz wynika także, że w związku z kryzysem epidemicznym Polacy zaczęli postrzegać pójście do sklepów jako obciążającą czasowo, stresującą i mniej przyjemną aktywność. “Częściej robimy listy przed udaniem się na zakupy, by ograniczać czas spędzany w sklepach, rzadziej wybieramy się do sklepów lub hipermarketów, a zdecydowanie częściej stawiamy na zakupy online” – mówi prof. Wąsowicz.

Z dotychczasowymi efektami międzynarodowego projektu #CoronaCookingSurvey można się zapoznać na stronie https://coronacookingsurvey.com/. Jego liderem jest Uniwersytet w Antwerpii. Z kolei wyniki polskiej części badań przeprowadzonych przez prof. Wąsowicz są dostępne pod adresem https://coronacookingsurvey.com/poland/. W projekt jest zaangażowanych 40 krajów.

