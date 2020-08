Czy można używać pomidorów do pielęgnacji skóry?

Pomidory mogą wzbogacić wiele twoich ulubionych potraw, ale nie tylko korzystnie wpływają na kubki smakowe. Mogą również poprawić stan skóry, powodując mniej zmarszczek i mniej stanów zapalnych. Zawierają przeciwutleniacze i witaminę C, które mogą pomóc wzmocnić układ odpornościowy. Są także doskonałym źródłem:

potasu



witaminy A

aneuryny

magnezu

Potencjalne korzyści pomidora dla skóry

Może łagodzić stany zapalne skóry

Kilka związków w pomidorach ma działanie przeciwzapalne. Są to: beta karoten, luteina, witamina E i witamina C. Po nałożeniu na skórę związki te mogą pomóc złagodzić ból związany z podrażnieniami skóry lub oparzeniami słonecznymi. Jednak żadne badania nie sprawdzały, czy pomidory mogą pomóc w stanach zapalnych, gdy są stosowane miejscowo na skórę.

Może stymulować produkcję kolagenu

Jak wspomniano wcześniej, pomidory są doskonałym źródłem witaminy C. Oprócz wzmocnienia układu odpornościowego, witamina C może pomóc w stymulowaniu produkcji kolagenu. Witamina C stosowana miejscowo może poprawić elastyczność skóry. To może wzmocnić twoją skórę. Ale nie ma naukowych dowodów na to, że nakładanie pomidora na skórę może przynieść takie korzyści.

Może pomóc usunąć martwe komórki skóry

Peeling usuwa martwe komórki naskórka. Może pomóc poprawić zdrowie i wygląd skóry. Niektórzy twierdzą, że enzymy zawarte w pomidorach mogą przynosić korzyści złuszczające po nałożeniu na skórę. Aby stworzyć pomidorowy peeling, połącz cukier i rozgniecione pomidory. Następnie możesz wetrzeć peeling w ciało, ale uważaj, aby omijać twarz. Kryształy cukru kupowane w sklepie są zbyt ostre i mogą powodować urazy cery.

Może mieć właściwości przeciwstarzeniowe

Witaminy z grupy B są niezbędne dla zdrowia skóry. Tych witamin nie brakuje w pomidorach. Witaminy B1, B3, B5, B6, B9 zawarte w pomidorach mają właściwości przeciwstarzeniowe, które mogą pomóc zredukować plamy starcze, drobne linie i zmarszczki. Witaminy z grupy B również przyczyniają się do naprawy komórek. Mogą zmniejszyć przebarwienia i uszkodzenia słoneczne. Jedzenie pomidorów może pomóc twojemu ciału uzyskać więcej tych witamin, co może korzystnie wpłynąć na twoją skórę.

Może nawilżyć skórę

Nieleczona sucha skóra może powodować swędzenie, pękanie i łuszczenie się. Suchość mogą leczyć różne balsamy i kremy. Niektórzy twierdzą, że sok pomidorowy można również nakładać na suchą skórę, aby zapewnić jej nawilżenie. Pomidory są doskonałym źródłem potasu. Według badania naukowego obniżony poziom potasu może przyczyniać się do wysuszenia skóry u osób z atopowym zapaleniem skóry, rodzajem egzemy. Jednak nie ma naukowych dowodów na to, że sok pomidorowy działa tak samo, jak tradycyjny krem ​​nawilżający.

