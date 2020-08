4 naturalne sposoby na pozbycie się pryszczy. Ich skuteczność zadziwia kosmetologów

Trądzik jest częstą chorobą skóry, która dotyka około 85% ludzi w pewnym momencie ich życia. Objawy obejmują wypryski i wągry, które mogą być trudne do wyleczenia. Na szczęście istnieje kilka naturalnych metod, które są pomocne w walce z pryszczami.

1. Olejek z drzewa herbacianego

Olejek z drzewa herbacianego pozyskiwany jest z liści drzewa Melaleuca alternifolia, które pochodzi z Australii. Jest dobrze znany ze swojej zdolności do zwalczania bakterii i zmniejszania stanu zapalnego skóry. Ważne jest, aby pamiętać, że olejek z drzewa herbacianego ma bardzo silne działanie i może powodować zaczerwienienia i podrażnienia po nałożeniu bezpośrednio na skórę. Z tego powodu należy go rozcieńczyć olejem nośnym.

Jak używać olejku z drzewa herbacianego na trądzik?

Połącz 1 kroplę olejku z drzewa herbacianego z 1 łyżeczką olejku nośnego. Zanurz wacik w mieszance i nałóż go bezpośrednio na pryszcze. W razie potrzeby zastosuj krem ​​nawilżający. Powtarzaj ten proces nawet 2 razy dziennie.

2. Olejki eteryczne na pryszcze

Oprócz olejku z drzewa herbacianego, wiele innych olejków eterycznych o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych może pomóc szybko usunąć pryszcze. W przeglądzie naukowym stwierdzono, że olejki eteryczne z cynamonu, róży, lawendy i goździków zwalczają bakterie wywołujące trądzik. Podobnie jak olejek z drzewa herbacianego, te olejki eteryczne są bardzo skoncentrowane i mogą powodować podrażnienia, jeśli są stosowane bezpośrednio na skórę. Pamiętaj, aby rozcieńczyć wszystkie olejki eteryczne olejem nośnym i przerwać stosowanie, jeśli wystąpi podrażnienie.

3. Okład z zielonej herbaty

Wiele osób pije zieloną herbatę ze względu na jej właściwości zdrowotne, ale może być również pomocna, gdy jest stosowana bezpośrednio na skórę. Zielona herbata zawiera flawonoidy i garbniki, o których wiadomo, że pomagają zwalczać stany zapalne i bakterie powodujące pryszcze. Liczne badania wykazały, że osoby z trądzikiem doświadczają znacznie mniejszej produkcji sebum i wyprysków, gdy stosują ekstrakt z zielonej herbaty na skórę.

Jak używać zielonej herbaty na trądzik?

Zaparz zieloną herbatę we wrzącej wodzie (przez 3–4 minuty). Poczekaj, aż herbata ostygnie. Nałóż napar na twarz wacikiem lub spryskaj za pomocą butelki z rozpylaczem. Pozostaw na 10 minut lub na noc, a następnie spłucz twarz wodą. W razie potrzeby stosuj 1-2 razy dziennie. Można przechowywać w lodówce do 2 tygodni.

4. Okład z aloesu na trądzik

Aloe vera to tropikalna roślina, której liście tworzą przezroczysty żel. Jest popularnym sposobem leczenia różnych chorób skóry, w tym łuszczycy, wysypek, skaleczeń i oparzeń. Aloes zawiera lupeol, kwas salicylowy, azot mocznikowy, kwas cynamonowy, fenole i siarkę, z których wszystkie hamują rozwój bakterii, które mogą powodować pryszcze. Żel nakładaj na skórę podczas innych zabiegów na trądzik. Możesz spróbować zmieszać go z innym produktem do twarzy, a następnie nałożyć go na skórę.