Czy picie soku z marchwi może zagrażać zdrowiu?

W większości przypadków picie soku z marchwi obarczone jest bardzo małym ryzykiem czy też skutkami ubocznymi. Ale, podobnie jak w każdym innym przypadku, nie powinieneś z nim przesadzać. Zbyt dużo beta-karotenu może w rzeczywistości zmienić kolor skóry. Jeśli twoja skóra zmienia kolor na nieco bardziej pomarańczowy, to z pewnością znak, że pijesz za dużo soku marchewkowego. Jednak jest to bardzo rzadko spotykanym zjawiskiem wśród dorosłych. Aby to nastąpiło, musiałbyś jeść i pić dużo pokarmów bogatych w witaminę A.

Na przykład jedno studium przypadku wykazało, że mężczyzna doznał żółto-pomarańczowego przebarwienia na dłoniach i stopach po jedzeniu głównie mango i papai przez sześć miesięcy bez przerwy. Jednak były to warunki badawcze – niemal ekstremalne, wszak nikt nie odżywia się na co dzień w ten sposób, prawda?

Przed zakupem sprawdź zawartość składników odżywczych

Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku każdego rodzaju jedzenia lub napojów, kiedy kupujesz sok marchwiowy w sklepie, zawsze sprawdzaj etykietę pod kątem zawartości składników odżywczych.

– Kupując sok z marchwi, upewnij się, że nie ma w nim dodatku cukru – mówi dietetyk Kim Melton. – W ten sposób unikniesz nadmiernego spożycia cukru. Podobnie, jeśli kupujesz sok z marchwi na stoisku z sokami i smoothie, ważne jest, aby pamiętać o zawartości cukru lub innych dodatków, które często są dodawane do napojów i mogą potencjalnie obniżyć ich wartość odżywczą.

Oczywiście zawsze istnieje możliwość zrobienia własnego soku z marchwi w domu. W ten sposób będziesz dokładnie wiedział, co znajduje się w twojej szklance.

Co wypić, aby nie żałować?

Nie chcesz pić czystego soku z marchwi, a brakuje ci pomysłów na jego urozmaicenie? Oto kilka pomysłów na pyszne napoje:

Jamajski napój marchewkowy

Dodanie skondensowanego mleka do świeżo wyciśniętego soku z marchwi sprawi, że będzie on kremowy i nieco słodszy. Do realizacji tego przepisu wymagane są również: imbir, wanilia, gałka muszkatołowa i cynamon. Te przyprawy nadają mu wbrew pozorom bardziej słodkiego niż pikantnego smaku. Jeśli jesteś weganinem, możesz użyć mleka kokosowego zamiast mleka skondensowanego – będzie to smakować równie pysznie. Chcesz zamienić napój w koktajl? Dobrze smakuje też z odrobiną rumu.

Sok jabłkowo-marchwiowy

Jeśli szukasz super prostego pomysłu na urozmaicenie soku z marchwi, ten właśnie taki jest. Potrzebujesz tylko marchewki, jabłka i cytryny. Jabłko dodaje słodyczy, a cytryna nadaje mu przyjemną cierpkość, dzięki czemu jest pełnowartościowym i całkowicie zdrowym napojem.

Sok marchwiowo-paprykowy

Chcesz wykorzystać w pełni witaminę C wzmacniającą odporność i kolagen z marchwi? Wrzuć do wyciskarki nie tylko marchew, ale także paprykę. W tym przepisie uwzględnij także seler, cytrynę i odrobinę imbiru.

