Zamień masło na ten składnik. Poprawa zdrowia serca – gwarantowana!

Oliwa z oliwek jest nie tylko pełna jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, ale jest również dobrym źródłem przeciwutleniaczy i jest związana z łagodzeniem stanów zapalnych. Jest również dobra dla twojego serca, a badania opublikowane w Journal of the American College of Cardiology pokazują, że naprawdę nie trzeba jeść jej dużo, aby odnieść te korzyści.

Oliwa z oliwek a masło. Co wykazało badanie?

W badaniu przeanalizowano dane dotyczące zdrowia i diety ponad 90 000 dorosłych w ciągu 24 lat, z kontrolami co cztery lata. W badanym okresie odnotowano prawie 10 000 zgonów z powodu chorób układu krążenia (w tym udarów i choroby wieńcowej). Po uwzględnieniu diety i stylu życia, naukowcy odkryli, że osoby, które spożywały więcej oliwy z oliwek, miały o 14% mniejsze ryzyko chorób serca w porównaniu z osobami, które jej nie spożywały. Ponadto osoby, które spożywały co najmniej pięć gramów oliwy z oliwek dziennie (co równa się połowie łyżki stołowej) zamiast masła, margaryny lub majonezu, miały o 5 do 7 procent mniejsze ryzyko całkowitej choroby sercowo-naczyniowej lub choroby wieńcowej serca.

Chociaż możesz już używać oliwy z oliwek do uzupełnienia sałatki lub pieczonych warzyw, ma ona znacznie więcej potencjalnych zastosowań w twojej kuchni, zwłaszcza jako zamiennik (w wielu przypadkach) masła. Masło nie jest z natury niezdrowe, ale ma wysoką zawartość tłuszczów nasyconych i niską zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych – znajdujących się z kolei w oliwie z oliwek, co oznacza, że ​​najlepiej stosować je z umiarem.

– Nie wszystkie tłuszcze są wytwarzane w jednakowy sposób – mówi dietetyk Marissa Meshulam. – Badania wykazały, że zastąpienie niezdrowych tłuszczów nasyconych lub trans zdrowymi jednonienasyconymi kwasami tłuszczowymi może obniżyć zarówno poziom cholesterolu całkowitego, jak i cholesterolu LDL, co zmniejsza ryzyko chorób serca.

Chociaż czasami chcesz po prostu posmarować kromkę chleba masłem i na nic innego nie masz ochoty, są chwile, kiedy zamiana go na oliwę z oliwek będzie nie tylko równie smaczna, ale także bardziej pożywna. Istnieją co najmniej cztery takie sposoby zastosowania oliwy z oliwek.

Kiedy oliwa może zastąpić masło?

Oto kilka przypadków, kiedy oliwa sprawdzi się tak dobrze, jak masło:

Obróbka termiczna warzyw. Znasz to twierdzenie, że oliwa z oliwek nie wytrzymuje wysokich temperatur? To totalny mit. Kluczem jest wybór czystej oliwy z oliwek. Mają wyższy punkt dymienia, ponieważ przeszła dodatkową rafinację w stosunku do extra virgin. Oznacza to, że możesz używać oliwy z oliwek do czegoś więcej niż tylko do polewania sałatek.

Wypieki. Oliwa z oliwek może być zdrową substancją zastępującą olej rzepakowy lub masło w praktycznie każdym wypieku. Daje przyjemny owocowy posmak, który może dodać nieco słodyczy. Zwróć uwagę, że może to nieco zmienić teksturę produktu końcowego – więc jeśli oczekujesz na przykład super chrupiącej skórki ciasta, z oliwą raczej tego nie osiągniesz.

Nadanie ciekawego smaku grillowanym owocom. Chociaż często dodaje się oliwę z oliwek do warzyw, z jakiegoś powodu wielu z nas nie myśli o dodawaniu jej do owoców. A jednak! Grillowane brzoskwinie skropione oliwą z oliwek, posypane serem ricotta i świeżą bazylią to idealna letnia propozycja.

Nośnik ulubionych ziół. Oliwę z oliwek można wypełnić zdrowymi ziołami. Taką mieszankę można wykorzystać np. do maczania ciepłego, chrupiącego chleba.