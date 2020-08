Objawy menopauzy mogą być powiązane z chorobami układu krążenia? Nowe badania

Doktorant Szkoły Zdrowia Publicznego dr Dongshan Zhu odkrył, że kobiety w każdym wieku, u których występują uderzenia gorąca i nocne poty, znane również jako objawy naczynioruchowe, są bardziej narażone na incydenty sercowo-naczyniowe niepowodujące zgonu.

Potwierdzony związek objawów naczynioruchowych z chorobami układu krążenia

– Do tej pory nie było jasne, czy objawy naczynioruchowe są powiązane z chorobami układu krążenia, ale teraz wiemy, że to prawda – powiedział dr Zhu. – Co więcej, objawy naczynioruchowe przed menopauzą zwiększają ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych u kobiet o 40 procent.

Dr Zhu odkrył również, że ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych było bardziej związane z nasileniem uderzeń gorąca i nocnymi potami, a nie z częstotliwością lub czasem trwania.

– Okazało się, że kobiety z ciężkimi objawami naczynioruchowymi były ponad dwukrotnie bardziej narażone na wystąpienie incydentu sercowo-naczyniowego nie powodującego zgonu w porównaniu z kobietami bez objawów – powiedział.

Dr Zhu wykorzystał dane z InterLACE, efektu głównej współpracy nad 25 badaniami ponad 500 000 kobiet na całym świecie.

Odkrycia ważne z powodu potencjalnych możliwości leczenia

Starszy autor badania, profesor Gita Mishra, powiedział, że odkrycia mogą mieć ważne implikacje kliniczne.

– Te badania pomagają zidentyfikować kobiety, które są bardziej narażone na rozwój incydentów sercowo-naczyniowych i które mogą wymagać ścisłego monitorowania w praktyce klinicznej – powiedział profesor Mishra.

