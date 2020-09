Dlaczego warto jeść dynię? O tym mogłeś nie wiedzieć!

Dynia to niewątpliwie królowa jesiennych dań. Jest tania, ale przede wszystkim bardzo zdrowa. Dzięki dużej zawartości błonnika reguluje pracę jelit. Pestki szczególnie polecane są mężczyznom, bo zapobiegają rozrostowi i zapaleniu prostaty, ale też dzieciom, gdyż działają pasożytniczo i nie można ich przedawkować. Dlaczego jeszcze warto ją jeść? Odpowiedź znajdziecie w tym materiale.

Mogą być żółte, pomarańczowe, lekko czerwone czy zielonkawe. Małe, duże, okrągłe, podłużne... Dynie, bo o nich mowa, to typowe, jesienne... owoce. Niestety, największą popularnością cieszą się głównie wśród rodziców niemowląt, ponieważ dynia jest jedną z pierwszych roślin, jakie wprowadza się podczas rozszerzania diety dziecka. Później sięgamy po nią sporadycznie. Częściej, jeśli jesteśmy miłośnikami zdrowego odżywiania. W okolicy Halloween dynie kupuje większość z nas. Głównie po to, by móc z niej przygotować spektakularny lampion. To świetny pomysł na urozmaicenie długich, jesiennych wieczorów. Warto jednak kupić kilka sztuk więcej, ponieważ spożywanie dyni ma bardzo korzystny wpływ na zdrowie, a ją samą można wykorzystać na różne sposoby.

Dynia – skład

Dynia jest bogata w witaminy i minerały, a przy tym ma mało kalorii. Jest także doskonałym źródłem beta-karotenu – karotenoidu, który wykazuje mnóstwo działań prozdrowotnych.

W 100 g surowej dyni znajdziemy około 26 kalorii, 1 g białka, 6,5 g węglowodanów oraz niewielką ilość tłuszczu i błonnika. Dynia jest natomiast doskonałym źródłem wapnia, magnezu, fosforu, potasu i cynku.

Na uwagę zasługują także pestki dyni, które zawierają mnóstwo cynku, witaminy E, błonnika, magnezu, fosforu, potasu, niacyny i zdrowych tłuszczy.

Dynia – właściwości

Dynie zawierają przeciwutleniacze, takie jak alfa-karoten, beta-karoten i beta-kryptoksantyna, które mogą neutralizować wolne rodniki, hamując je przed uszkodzeniem komórek. Tym samym dynia może chronić przed rozwojem nowotworów.



Dynia jest bogatym źródłem beta-karotenu, który działa jak naturalny krem z filtrem. Zawiera również witaminy C i E, a także luteinę i zeaksantynę, które pomagają utrzymać skórę w dobrej kondycji i zdrowiu.



Dynia jest również jednym z najlepszych źródeł luteiny i zeaksantyny, dwóch związków związanych z niższym ryzykiem związanego z wiekiem zwyrodnienia plamki żółtej i zaćmy. Dodatkowo zawiera duże ilości witamin C i E, które działają jako przeciwutleniacze i mogą zapobiegać uszkodzeniom komórek oka przez wolne rodniki.



Dynia jest bogata w witaminy A i C, które mogą pomóc wzmocnić układ odpornościowy. Na uwagę zasługuje także duża ilość witaminy E, żelaza i kwasu foliowego, które również wspierają układ immunologiczny.



Dynia jest dobrym źródłem potasu, witaminy C, błonnika i przeciwutleniaczy, które chronią układ sercowo-naczyniowy przed niektórymi chorobami.



Dynia zawiera bardzo dużo składników odżywczych, a dodatkowo jest niskokaloryczna, dzięki czemu stanu idealny element diety odchudzającej. Sprzyja utracie kilogramów, nie powodując przy tym niedoborów.



Dynia – zastosowanie

Dynia jest wyjątkowo tania, a jednocześnie można ją wykorzystać na wiele różnych sposobów. Włącznie jej do codziennej diety nie powinno więc stanowić problemu. Najprościej pokroić ją na kawałki, posypać solą i pieprzem, a następnie upiec w piekarniku. Idealnie sprawdzi się również jako rozgrzewająca zupa krem. Dynię można również dodawać do ciast i chleba.

