Czy dieta śródziemnomorska chroni przed reumatoidalnym zapaleniem stawów?

Analizą objęto 62 629 kobiet z Francji, które od 1990 roku wzięły udział w badaniu ankietowym oceniającym spożycie diety. W sumie u 480 kobiet wystąpiło reumatoidalne zapalenie stawów.

Przestrzeganie diety śródziemnomorskiej nie wiązało się z ogólnym ryzykiem reumatoidalnego zapalenia stawów; jednak wśród kobiet, które paliły lub paliły, wiązało się to ze zmniejszonym ryzykiem: 383 przypadków reumatoidalnego zapalenia stawów na 1 milion osób rocznie wśród osób z wysokim przestrzeganiem diety śródziemnomorskiej w porównaniu z 515 przypadkami na 1 milion osób rocznie wśród osób o niskim przestrzeganiu diety. Wśród kobiet, które nigdy nie paliły i przestrzegały diety, było 358 przypadków na 1 milion osób rocznie.

Czym jest reumatoidalne zapalenie stawów?

Reumatoidalne zapalenie stawów to chorobao podłożu autoimmunologicznym– oznacza to, że układ odpornościowy organizmu niszczy własne komórki, co skutkuje chorobami konkretnych narządów i układów. W RZS objawy dotyczą najczęściej układu ruchu – choroba dotyka m.in. stawów rąk i nóg, a w późniejszych stadiach wszystkich stawów. Leczenie RZS skutecznie zmniejsza objawy oraz hamuje niszczenie stawów, jednak nie prowadzi do cofnięcia powstałych destrukcji i całkowitego wyleczenia.

