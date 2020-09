Te produkty są dobre w walce z otyłością, cukrzycą typu 2 i chorobą niedokrwienną serca

Probiotyki

Probiotyki to żywe kultury bakterii, które wzbogacają skład mikroflory jelitowej. Prawidłowy stan mikroflory odgrywa ważną rolę w utrzymaniu zdrowia. Probiotyki można przyjmować jako suplementy diety oraz spożywać w formie fermentowanych produktów mlecznych, takich jak jogurty, kefiry, maślanki, sery. Okazuje się, że wzbogacanie mikroflory jelitowej poprzez dietę zmniejsza ryzyko choroby niedokrwiennej serca oraz zespołu metabolicznego, który składa się z otyłości, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu 2, podwyższonego cholesterolu i trójglicerydów we krwi.

Probiotyki i nabiał a ryzyko chorób

Zespół naukowców przeanalizował łącznie 72 badania dotyczące suplementacji probiotyków w postaci kapsułek lub proszków oraz spożywania fermentowanych produktów mlecznych. Uczestnicy badań przyjmowali dzienną dawkę żywych kultur bakterii mieszczącą się w zakresie od 1 x 104 do 27 x 1010 CFU (ang. colony-forming units, jednostki tworzące kolonie). Oceniono wpływ przyjmowania produktów probiotycznych na ryzyko rozwoju chorób metabolicznych i sercowo-naczyniowych. Spożywanie fermentowanego mleka redukowało ryzyko udaru, choroby niedokrwiennej serca oraz śmierci z powodu chorób sercowo-naczyniowych o 4 procent. Włączenie do codziennej diety jogurtu zmniejszało ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 aż o 72 procent oraz zespołu metabolicznego o 20 procent. Zarówno spożywanie nabiału oraz suplementacja probiotyków przyczyniły się do zmniejszenia obwodu talii średnio o 0,49 cm u osób z otyłością. U osób z podwyższonym stężeniem cholesterolu we krwi, produkty mleczne w większym stopniu obniżały poziom cholesterolu niż suplementacja probiotyków w postaci kapsułek lub proszków. W utrzymywaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi u osób z cukrzycą typu 2 skuteczniejsze były probiotyki kapsułkowe niż nabiał.